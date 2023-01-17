المنستير: عملية بيضاء لتقييم مكتسبات التلاميذ في 14 مؤسسة تربوية عمومية وخاصة بالجهة (المندوب الجهوي)

انتظمت، اليوم الثلاثاء، العملية البيضاء للتقييم الوطني لمكتسبات التلاميذ "واثق2" على مستوى 6 مدارس إعدادية و8 معاهد بولاية المنستير، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية الحبيب الحدادي "وات".



وأوضح الحدادي أن عملية التقييم تنظم يوم 20 جانفى الجاري، مع امكانية تاجيلها لليوم الموالي الى يوم 21 في حال تعذر على تلميذ أو مجموعة من التلاميذ الحضور، وبين أنّه وقع اختيار عيّنة عشوائية من التلاميذ الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة من جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بالجمهورية للمشاركة في هذا التقييم الذي يجرى حسب معايير التقييم الدولية، وستكون مخرجاته من عناصر الإصلاح التربوي لوزارة التربية.



وتجرى العملية عن بعد عبر منصة التقييمات عن بعد، وسبق أن وقع تمكين الأساتذة أو التلاميذ من كلمات العبور للولوج إلى هذه المنصة والإجابة عن الأسئلة، وسيقع التقييم في مواد فهم المكتوب (القراءة)، وثقافة الرياضيات، وثقافة العلوم، ويسهر رئيس كلّ مركز، وهو مدير المؤسسة التربوية، مع أستاذ إعلامية في كل مخبر إعلامية على عملية التقييم.



وتشمل عملية التقييم بولاية المنستير المدارس الإعدادية ببنان، وأحمد عياد بقصر هلال، وجمال، وعميرة الحجاج، وشراحل، والإعدادية التقنية، ومعاهد بني حسان، وصيادة، وسكرين طبلبة، وقصيبة المديوني، والوردانين، و2 مارس 1934 بقصر هلال، والمعهد النموذجي محمّد فرج الشاذلي بالمنستير، والمعهد الخاص المازرية بالمنستير.



ومن جهة اخرى، أفاد المندوب الجهوي أنّه تم منذ بداية السنة الدراسة، دعم 19 مدرسة ابتدائية و25 مدرسة إعدادية بآلات نسخ جديدة متطورة، وأمكن صيانة أكثر من 3628 كرسيا وطاولة وتوفير كراسي وطاولات جديدة في حدود 7281 طاولة وكرسي منها 3941 طاولة وكرسي للمدارس الابتدائية وألف طاولة وكرسي للمدارس الإعدادية و835 طاولة وكرسي للمعاهد.



وسجلت المندوبية منذ بداية السنة الدراسية 2022-2023 توزيع 279 حاسوبا لفائدة مدارس إبتدائية، و127 حاسوبا لمدارس إعدادية علاوة على أنّ المدرسة الرقمية شملت هذه السنة 8 مدارس بالجهة تدعمت بمجموع 96 لوحة رقمية و96 حاسوبا محمولا، حسب ذات المصدر.



وكان المندوب الجهوي عاين بالمعهد النموذجي محمّد فرج الشاذلي بالمنستيرأشغال تهيئة الفضاءات البيئية وتجربة هذه المؤسسة في فرز الفضلات حيث ركزت حاويات مخصصة لجمع البلاستيك والمعادن، والفواضل المنزلية، والورق، والنفايات الغذائية وفواضل الحدائق، وتهيئة بعض الملاعب الرياضية.



