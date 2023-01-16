عبد الحميد دبيبة يؤكد أن تونس وليبيا دولة واحدة تجمعهما مصالح ومشاكل مشتركة ولهما أيضا مستقبل مشترك

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، أن تونس وليبيا دولة واحدة تجمعهما مصالح ومشاكل مشتركة ولهما أيضا مستقبل مشتركوأضاف اليوم الاثنين في تصريح إعلامي على هامش الافتتاح الرسمي للدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة بمدينة مصراتة، أن التعاون بين البلدين الشقيقين سيبقى متواصلا ومستمرا //ما دمنا متواجدين على هذه الأرض //، مبرزا أن تونس مكملة لليبيا وليبيا مكملة لتونس وذلك من خلال مختلف مصالحهما المشتركةوفسر في السياق ذاته أن التكامل بين تونس وليبيا قد انطلق وتجسد أكثر اليوم من خلال هذا المعرض المشترك الذي جاء تحت شعار "تونس ليبيا بوابة إفريقيا "، مبينا أن هذا الشعار يتجسد في الحقيقة وبصفة يوميةولفت دبيبة ، إلى أن العلاقات الليبية التونسية اليوم في أبهى حلتها وفي أوج قوتها وقد تدعمت أكثر من خلال القرارات والاتفاقيات التي تم توقيعها مع تونس ومن خلال الاجتماعات مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ومن خلال اللقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيدوعبر في هذا الصدد، عن عميق شكره لمختلف القرارات التي اتخذتها تونس ومنها بالخصوص رفع تونس لـ 1260 شخصا من قائمة الشبهات، مفسرا أنها خطوة هامة جدا لمختلف الليبيين حتى لا يتم تعطيلهم على بوابات العبور والمطارات التونسيةوأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من جهة اخرى، إلى أن حكومته تعمل على تسوية عدد من الصعوبات المتواجدة مع الجانب التونسي على غرار تسوية مختلف الديون وسيقع تسديدها ، مؤكدا أن ليبيا ستقدم الدعم لتونس عند الحاجة وتونس ستقدم الدعم لليبيا أيضا عند الحاجة خصوصا وأن // تونس ستكون قوية بدعم ليبيا وليبيا ستكون قوية بدعم تونس// وفق قولهوجدير بالتذكير فقد انطلقت صباح اليوم الإثنين بمدينة مصراتة الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي لتطوير التجارة والصناعة تحت شعار "تونس ليبيا بوابة إفريقيا "ويسعى منظمو هذا المعرض (مجلس الأعمال التونسي الإفريقي و غرفة الصناعة والتجارة والزراعة بمصراتة )، إلى تعريف مختلف الفاعلين الاقتصاديين التونسيين بخصوصية منطقة مصراتة التي تمثل نقطة عبورللمؤسسات التونسية نحو إفريقيا