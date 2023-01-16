تعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالاشتراك مع الديوان الوطني للحماية المدنيّة على تكوين 5 آلاف إطار تربوي في مؤسسات الطفولة المبكرة من محاضن ورياض أطفال في مجال الإسعافات الأوليّة خلال سنة 2023 ، وذلك في اطار البرنامج التكويني الخصوصي المجاني في مجال الإسعافات الأوليّة الموجه للإطارات التربوية بمؤسسات الطفولة العمومية والخاصة .



وتقرّر خلال جلسة عمل عقدتها ، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، امال بلحاج موسى، صباح اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، مع المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية عبد الصمد بن جدو، تعيين مخاطب وحيد للمهنيين بمحاضن ورياض الأطفال مع مصالح الديوان الوطني للحماية المدنيّة بهدف تعزيز آليات التواصل والتنسيق واختصار آجال تمكين المهنيين المنتفعين بالدورات التكوينية من شهادات التكوين في الغرض.



وأفادت الوزيرة بالمناسبة، بأنّه تمّ بمقتضى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والديون، تنفيذ 175 دورة تكوينية في مجال الإسعافات الأولية إلى حدود منتصف جانفي 2023 استفاد منها 4784 إطارا تربويا بمؤسسات الطفولة يتوزّعون بين 4523 إطارا من القطاع الخاص و261 إطارا تربويا من القطاع العمومي.



و أكّد المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية من جهته، أهميّة الشراكة المثمرة بين الطرفين، مبرزا استعداد الديوان لمواصلة التعاون وتنفيذ البرنامج التكويني المشترك في إطار الحرص على مواصلة تعزيز الجهود الوطنية الهادفة لحماية الأطفال وضمان مصلحتهم الفضلى.



وسيتعزّز تنفيذ هذا البرنامج التكويني خلال سنة 2023 بالتزامن مع صدور مشروع كراس الشروط الجديد لفتح رياض الأطفال خلال الفترة القريبة القادمة، الذي ينصّ على إلزامية حصول مدير مؤسسة الطفولة والإطارات المكلّفة بالإسعافات الأوليّة على شهادة مشاركة في دورة في المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية يتم تسلمها بالضرورة من مصالح الحماية المدنيّة.



يذكر أنّ اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والديوان يوم 17 نوفمبر 2021 تنصّ على التعاون مع الديوان الوطني للحماية للمدنية لتأمين التأهيل في الإسعافات الأولية بصفة مجانية لمرافقي الطفولة في رياض الأطفال ومعاضدة دور الوزارة في وقاية وحماية الأطفال من خلال القيام بحملات توعوية حول التوقي من المخاطر والحوادث المحتملة داخل مؤسسات الطفولة.



كما تنصّ الاتفاقيّة على تنفيذ برنامج تكويني خصوصي في الإسعافات الأولية بالاستئناس بـ "الدليل المرجعي لصحة الطفل في مؤسسات التربية ما قبل المدرسية" لفائدة القطاع العمومي والخاص يتماشى مع خصوصية قطاع الطفولة، لفائدة المنشطين المباشرين برياض الأطفال تحت إشراف الوزارة.



