تنظم مدينة العلوم بتونس مساء السبت 28 جانفي الجاري سهرة فلكية، أعدّت لها برنامجا علميا متنوعا يتضمن محاضرات علمية حول التقويم والمذنبات وعمليات رصد لعديد الكواكب، حسب ما أفادت به رئيسة مصلحة فضاء الكون بالمدينة، سارة السنوسي.



وأضافت السنوسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليةم الخميس، إن السهرة الفلكية التي تنطلق من الساعة السادسة مساء الى حدود التاسعة ليلا، تهم الزائرين من عموم المواطنين، لافتة الى أن تقديم مختلف فقرات البرنامج العلمي سعتمد على تبسيط المعلومة حتى يتسنى فهمها لدى جميع المتابعين من مختلف المستويات وخاصة الاولياء وأبنائهم.



ويتضمن البرنامج تقديم محاضرتين، تهم المحاضرة الاولى موضوع التقويم الذي ظهر في البداية لدى الفراعنة استنادا للشمس والقمر وصولا الى التقويم الحالي الميلادي والهجري، في حين تتعلق المحاضرة الثانية بالمذنبات وخاصة مذنب C/2022E3 الذي قرب الى الشمس يوم 12 جانفي الجاري وسيقرب الى الارض بداية من شهر فيفري القادم وسيتم التعريف بخصائصه ومساره الذي يقرب الى الشمس كل 50 ألف سنة، حسب ذات المتحدثة.



كما سيتخلل السهرة الفلكية، وفق ذات المسؤولة، رصد كواكب الزهرة والمشترى والمريخ والقمر خلال مرحلة التربيع الاول وسيتم تسخير 6 تيليسكوبات بالتعاون مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك.



ويمكن للزائرين المشاركة، خلال هذه السهرة الفلكية، في ورشات علمية حول برمجية "سيلاريوم" التي تحدد مواقع النجوم والكواكب الى جانب ورشة حول سياحة السماء للتعريف بمواقع النجوم والكواكب النجمية.



