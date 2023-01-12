موزعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلقون نشاطهم ايام 30 و 31 جانفي و1 فيفري 2023

قرّرت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، تعليق نشاط قطاع توزيع قوارير الغاز المنزلي بالجملة ايام 30 و31 جانفي و1 فيفري 2023، وفق بلاغ أصدرته، الخميس.



وعلّلت الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قرارها، الذي جاء إثر الاجتماع العام لمنخرطيها، يوم 10 جانفي 2023، بتراكم المشاكل في القطاع، بسبب تواتر الزيادات في سعر المحروقات، ما كبّد مهنيي القطاع خسائر فادحة بات معها من المستحيل إسداء الخدمات ومواصلة النشاط، حسب المصدر ذاته.







