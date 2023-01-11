بنزرت: تقدم موسم جني الزيتون بنسبة 85 بالمائة وإنتاج 3366 طنا من الزيت

بلغت النسبة العامة لتقدم موسم جني الزيتون بولاية بنزرت حتى نهار امس الثلاثاء، 85 بالمائة، وتم تجميع وتحويل 15300 طن من الزيتون الى المعاصر وإنتاج ما يناهز 3366 طنا من الزيت، وهي عملية متواصلة بكامل مناطق الجهة، وفق المندوب الجهوي للفلاحة الحبيب مرابط .



وتم وفق مرابط، فرش 213 هك من المرجين من مجموع 250 هك مبرمجة من قبل اللجنة الجهوية الفنية، وذلك بـ11 ضيعة فلاحية بعد الاتفاق مع 12 معصرة بكل من معتمديات ماطر والعالية ومنزل جميل وغزالة وبنزرت الشمالية، وجاري إتمام بقية البرنامج المتفق بشانه



وكان المندوب الجهوي للفلاحة ببنزرت قدر في تصريح سابق ل"وات" إنتاج زيتون الزيت لموسم 2022/2023 ، ب18000 طن مقابل 24000 طن خلال الموسم الفارط، أما إنتاج الزيت فقدر بـ 3600 طن مقابل 4200 طن خلال الموسم الفارط، وتخصيص 22 معصرة منها 11معصرة عصرية، وتخصيص مصبين للمرجين بكل من منطقتي ماطر وبنزرت الجنوبية، وتوفير صهاريج لفائدة اصحاب المعاصر لتجميع المرجين قبل معالجته، وتم الاتفاق على ان يكون السعر المرجعي للعصر للكيلوغرام الواحد من الزيتون في حدود 170 مليم والسعر المرجعي للجني للكيلوغرام الواحد من الزيتون في حدود 300 مليم.



يشار الى ان ولاية بنزرت باتت تضم 19 الف هك من الزياتين و890 هك زيتون بيولوجي، وهي مساحات تمثل قرابـة 75% من مساحة الأشجار المثمرة، وعلاوة على جدواها الاقتصادية والاجتماعية، تساهم الزيتونة في تثبيت التربة ومنعها من الانجراف كما تساهم في حماية المنشآت المائية



وتم في اطار مزيد تثمين القطاع بالجهة خلال الموسم الجاري، برمجة غراسة 19500 شتلة على مساحة 195 هك، من قبل مصالح ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالشمال الغربي، وغراسة 20000 شتلة على مساحة 200 هك، من قبل مصالح دائرة حماية المياه والتربة، وغراسة 20000 شتلة على محيط 40 كم ككاسرات رياح ، وذلك في اطار مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة



