بطولة الرابطة الاولى. مباراة الترجي الرياضي و النجم الساحلي بداية من الخامسة مساء

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 13:22 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تعديل توقيت انطلاق المباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة ذهابا من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى بين الترجي الرياضي و النجم الساحلي ليكون بداية من الساعة الخامسة مساء (س 17) غدا الخميس 12 جانفي الجاري بملعب حمادي العقربي برادس.
يذكر ان المباراة المذكورة كان مقرر انطلاقها على الساعة الرابعة زوالا.
وسيدير مباراة الترجي الرياضي و النجم الساحلي طاقم تحكيم مصري يتالف من عمر امين كحكم ساحة بمساعدة جمال سمير و يوسف بساطي.


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