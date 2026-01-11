بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ... التونسي معز الشرقي يفتتح مشاركته بملاقاة الفرنسي لوكاس فان أسشي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>

يستهلّ لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنّف 134 عالميًا، مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام، يوم الاثنين، بمواجهة الفرنسي لوكاس فان أسشي، المصنّف 164 عالميًا، ضمن الدور الأول من الجدول التمهيدي للتصفيات.



وسبق للاعبين أن تواجها يوم 2 نوفمبر الماضي في الدور الأخير من التصفيات التمهيدية لبطولة بطولة متز للتنس، حيث حسم اللاعب الفرنسي المواجهة لفائدته بنتيجة 2-1.







ويأتي هذا الظهور بعد موسم إيجابي للاعب التونسي، إذ توّج خلال سنة 2025 بـ لقبين ضمن رزنامة بطولات التحدي (Challenger)، الأوّل في دورة سانت تروبي الفرنسية، والثاني في دورة هيرسونيسوس اليونانية، ما يعكس تطوّر مستواه وسعيه إلى تأكيد حضوره في كبرى البطولات العالمية.