Babnet   Latest update 11:04 Tunis

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ... التونسي معز الشرقي يفتتح مشاركته بملاقاة الفرنسي لوكاس فان أسشي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfcb4a9ed612.00978229_imelofjkgnhpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 11:04 قراءة: 0 د, 31 ث
      
يستهلّ لاعب التنس التونسي معز الشرقي، المصنّف 134 عالميًا، مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام، يوم الاثنين، بمواجهة الفرنسي لوكاس فان أسشي، المصنّف 164 عالميًا، ضمن الدور الأول من الجدول التمهيدي للتصفيات.

وسبق للاعبين أن تواجها يوم 2 نوفمبر الماضي في الدور الأخير من التصفيات التمهيدية لبطولة بطولة متز للتنس، حيث حسم اللاعب الفرنسي المواجهة لفائدته بنتيجة 2-1.


ويأتي هذا الظهور بعد موسم إيجابي للاعب التونسي، إذ توّج خلال سنة 2025 بـ لقبين ضمن رزنامة بطولات التحدي (Challenger)، الأوّل في دورة سانت تروبي الفرنسية، والثاني في دورة هيرسونيسوس اليونانية، ما يعكس تطوّر مستواه وسعيه إلى تأكيد حضوره في كبرى البطولات العالمية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321682

babnet
Can 2025
 CAN 2025  Prochains matchs le 14 janvier

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 11 جانفي 2026 | 22 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:24
15:03
12:34
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet14°
13° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-10
16°-8
19°-8
18°-8
17°-9
  • Avoirs en devises 25479,3
  • (09/01)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,36691 DT
  • (09/01)
  • 1 $ = 2,88748 DT
  • Solde Compte du Trésor     (08/01)     1292,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (08/01)   26832 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026