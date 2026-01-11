Babnet   Latest update 19:14 Tunis

انخفاض عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة بنسبة 18,52 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6963dd3b463474.66772157_jhlnkeoqipfmg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 11 Janvier 2026 - 18:24
      
سجّل عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية 9 جانفي 2026 انخفاضًا بنسبة 18,52 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور، التابع لـ وزارة الداخلية التونسية.

وأفاد المرصد، في إحصائيات منشورة على موقعه الرسمي، بأن الفترة الممتدة من 1 إلى 9 جانفي 2026 شهدت تسجيل 80 حادث مرور، أسفرت عن 22 قتيلاً و108 جرحى.


السرعة والسهو في صدارة الأسباب

وبيّنت المعطيات أن السرعة كانت السبب في 24 حادثًا، أي بنسبة 30 بالمائة من إجمالي الحوادث المسجّلة، في حين تسبّب السهو وعدم الانتباه في 19 حادثًا، بنسبة 23,75 بالمائة.


باجة في صدارة الولايات من حيث عدد الضحايا

وبخصوص توزيع ضحايا حوادث المرور حسب الولايات، جاءت ولاية باجة في المرتبة الأولى، بعد تسجيل 4 قتلى جرّاء 7 حوادث مرورية.
وتلتها ولايتا سوسة والقيروان بـ 3 قتلى لكل ولاية، نتيجة 9 حوادث في المجموع (5 حوادث بسوسة و4 بالقيروان).

السيارات الخفيفة الأكثر تورطًا

وكشفت الإحصائيات أن السيارات الخفيفة استأثرت بالنصيب الأكبر من الحوادث بـ 52 حادثًا، تلتها:

* الدراجات النارية: 36 حادثًا
* المترجّلون: 20 حادثًا
* الشاحنات الخفيفة: 16 حادثًا

معطيات أولية قابلة للتحيين

وأكد المرصد أن البيانات المتعلقة بالسنة الجارية مستمدة من المعطيات الواردة عليه إلى حدود 9 جانفي 2026، وهي إحصائيات أولية قابلة للتحيين اليومي وفق المستجدات القادمة من المصادر الرسمية.

كما أوضح أن ترتيب الحوادث والضحايا حسب التوزيع الجغرافي يعتمد على العدد المطلق للحالات المسجّلة فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الديمغرافية أو المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة، وهو ما قد يؤثّر على دقة المقارنة الموضوعية بين الولايات.
