قفصة: رفع قضية ضد فلاحين بمنطقة لالة تعمدوا الاعتداء على قنوات الصرف الصحي لتحويل مجرى المياه للري الزياتين

افاد المدير الجهوي للتطهير بقفصة قليعي الصالح بان مصالح الادارة قامت برفع قضية عدلية ضد عدد من الفلاحين بمنطقة لالة بمعتمدية القصر، وذلك من أجل الاعتداء على قنوات الصرف الصحي، وسدم البالوعات لتحويل مجرى المياه المستعملة واستغلالها لري غابات الزياتين المحاذية للشبكة.



واضاف الصالح في تصريح ل"وات"، أن أعوان الادارة الجهوية للتطهير قاموا بالتدخل منذ يومين لازالة أكياس من الملابس المستعملة التي عمد عدد من المواطنين وضعها في البالوعات بمنطقة لالة لتتسبب في فياضانها وتحويل مجرى المياه المستعملة لري الزياتين، واشار إلى أن هذه العملية تكررت عديد المرات وادت إلى انبعاث الروائح الكريهة واصبحت مصدر ازعاج للمواطنين.



من جانب آخر، أفاد المصدر ذاته بان نسبة تقدم اشغال مشروع ربط حي عمر بن سليمان بمعتمدية القصر بشبكة التطهير بلغت 65 بالمائة، وقدرت كلفة انجازه بحوالي 13 مليون دينار، ومن المؤمل ان تنتهي الأشغال خلال النصف الثاني من السنة الجارية، واشار إلى أن المشروع سيمكن من ربط 1200 مسكن بقنوات التطهير وتحويل المياه المستعملة بمحطة التطهير العقيلة لاعادة معالجتها وتدويرها لاستغلالها في المجالين الفلاحي والصناعي.



