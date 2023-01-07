البطولة الإسبانية.. ريال مدريد يهدر فرصة استعادة الصدارة بخسارته أمام فياريال

Publié le Samedi 07 Janvier 2023 - 20:13 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أهدر ريال مدريد فرصة استعادة صدارة البطولة الإسبانية لكرة القدم بخسارته أمام مضيفه فياريال بهدف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني وبعد مضي دقيقتين فقط من البداية تقدم ييريمي بينو بهدف لفياريال، ثم أدرك المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة التعادل لنادي ريال مدريد من ضربة جزاء في الدقيقة 59، لكن فياريال حصل على ضربة جزاء هو الآخر ليحرز منها جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 63.
والخسارة هي الثانية لريال مدريد هذا الموسم بعد الأولى أمام فريق رايو فاليكانو 2 / 3 في الجولة الـ13 مقابل 13 فوزا وتعادلين.
وتوقف رصيد الريال عند 38 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر بفارق الأهداف والذي يواجه مضيفه أتلتيكو مدريد غدا /الأحد/.
في المقابل، حقق فياريال الفوز الثامن له هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات و5 خسارات، ليحل في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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