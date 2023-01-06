وزارة تكنولوجيات الاتصال توقع اتفاقية تركيز بوابة الخدمات القنصلية على الخط إ كنسلتا

وقعت وزارة تكنولوجيات الاتصال، اتفاقية تركيز بوابة الخدمات القنصلية على الخط " إ كنسلتا" مع مجمع "إنتوم تونس" وشركة "ميديانات" وشركة "سيرات" حول مشروع تركيز بوابة الخدمات القنصلية على الخط بتمويل قدره 1،4 مليون دينار من البنك الإفريقي للتنمية

وأشرف وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، على توقيع الاتفاقية، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والبنك الافريقي للتنمية، وفق ما نشرته الوزارة، الجمعة.

وتهدف هذه البوابة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وتطوير قدرة الهياكل العمومية على الإحاطة بهم.

كما أوضحت الوزارة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البوابة ستكون جاهزة في نهاية سنة 2023، وستقدم جملة من الخدمات الرقمية المندمجة للمواطنين بالخارج.

كما سيتم، عبر هذه البوابة تركيز سجل للجالية التونسية بالخارج وربطه بالأنظمة المعلوماتية الوطنية في إطار الترابط البيني الوطني.





وأكدت الوزارة، أن البوابة ستوفر، أيضا، خدمات استخراج وتجديد الوثائق إلى جانب خدمة الدفع الإلكتروني والحصول على التأشيرة بالنسبة إلى الزائرين الأجانب .









