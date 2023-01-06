المنتخب الجزائري: تمديد عقد المدرب جمال بلماضي وطاقمه الفني إلى غاية 2026

أعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف عن تعديل يتعلق بتمديد عقد المدرب الوطني جمال بلماضي وطاقمه الفني إلى غاية 2026.

وأكد القائم الأول على الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تصريح اعلامي اليوم الجمعة أن "بلماضي وطاقمه الفني سيستمرون في تدريب المنتخب الجزائري لغاية 2026 وفقا لتعديل يمس تمديد عقدهم".



وبخصوص الراتب الذي يتقاضاه بلماضي، أكد زفيزف أن "الراتب يوافق العمل الذي هو بصدد القيام به (...) اعتقد أنه يتقاضى راتبا يتناسب مع عمله" مضيفا "أن بلماضي مركز حاليا على عمله ولا يولي أي اهتمام لما يقال هنا وهناك والانتقادات التي تطال شخصه من عدة جهات".



وعرف جمال بلماضي (46 سنة) الذي تولى تدريب المنتخب الجزائري في شهر أوت من سنة 2018 خلفا للمدرب السابق رابح ماجر سنة 2022 صعبة بعد إقصاء "الخضر" في الدور الأول من نهائيات كاس إفريقيا للأمم بالكاميرون وبعدها الإخفاق في اقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال قطر 2022 (20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022). وكان بلماضي قاد المنتخب الجزائري الى الظفر بلقب كاس افريقيا للامم 2019 بمصر بعد الفوز في النهائي على المنتخب السنغالي 1-صفر.

وسيكون المنتخب الجزائري على موعد مع مواجهتين مزدوجتين خلال شهر مارس القادم مع منتخب النيجر لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كاس إفريقيا 2024.





