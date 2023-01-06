برامج التعاون الثنائي بين تونس وكندا محور لقاء رئيسة الحكومة مع سفيرة كندا الجديدة لدى تونس

برامج التعاون الثنائي بين تونس وكندا محور لقاء رئيسة الحكومة مع سفيرة كندا الجديدة لدى تونس

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 06:28 قراءة: 0 د, 33 ث
      
مثلت برامج التعاون الثنائي بين تونس وكندا في مختلف المجالات خاصة التعليم العالي والبحوث والابتكار والصحة وصناعة مكونات الطائرات، أهم محاور اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بعد ظهر اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفيرة كندا الجديدة لدى تونس، لورين ديغير.
ونوّهت بودن، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، بما تشهده العلاقات التونسية الكندية من تطور خاصة على صعيد التعاون الجامعي واحتضان الكفاءات الجامعية والعلمية ومساهمتها في تطوير البرامج الاجتماعية في تونس، لاسيما منها برنامج "تمكين المرأة" الموجّه للمرأة التونسية.
من جانبها نوّهت السفيرة الكندية بنجاح تونس في تنظيم القمة الفرنكفونية التي انعقدت في شهر نوفمبر الماضي بجزيرة جربة، معبرة عن استعداد بلادها لمواصلة برامج التعاون القائمة بين البلدين.


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