بنزرت: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على انجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة3.5 م د

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 22:44 قراءة: 0 د, 51 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت الملتئمة اليوم بمقر الولاية ، على انجاز وتسوية الملفات الخاصة بعدد من المشاريع والبرامج العمومية بكلفة مالية تقارب 3.5 مليون دينار، بحسب ما افاد به الكاتب العام للولاية فيصل الجويني

وبين المصدر ذاته ان مجمل المشاريع والبرامج المصادق عليها شملت خاصة قطاعات البنية التحتية والصحة العمومية والتجهيزات الجماعية بالجهة ، ومنها تسوية ملف مشروع بناء معهد الماتلين براس الجبل في ما يتعلق بقسط الهندسة المعمارية وقسط الهياكل والطرقات والشبكات المختلفة .
وتمت كذلك المصادقة على مشروع بناء قصر بلدية اوتيك وقسط الهندسة المدنية لمشروع تهيئة سوق الطاهر صفر بمنزل بورقيبة ومشروع تعبيد الطرقات الخاصة بحي الفتح ونهج ماطر ومسلك ثكنة الزعرور بمنزل بورقيبة ، علاوة على المصادقة على تدعيم عدد من الفضاءات العمومية والخدماتية والمصادقة على المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية لسنة 2023 التابع للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة .
واشار الكاتب العام للولاية الى انه ، تم كذلك إقرار تنظيم جلسات قطاعية دورية مع مختلف الهياكل العمومية الفنية والإدارية والبلدية ، بمايضمن متابعة وتقييم نسق تقدم الإنجاز بالتعاون مع جميع الهياكل المتداخلة .


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