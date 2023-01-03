جندوبة: فتح تحقيق بسبب شبهات تقصير واهمال اثر وفاة امرأة حامل في مركز الطب الاستعجالي

جندوبة: فتح تحقيق بسبب شبهات تقصير واهمال اثر وفاة امرأة حامل في مركز الطب الاستعجالي

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 15:18 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أغلنت الثلاثاء 3 جانفي، المديرة الجهوية للصحة بجندوبة كوثر النهدي عن فتح تحقيق اثر وفاة امرأة حامل في مركز الطب الاستعجالي بالجهة الذي تم تدشينه الاسبوع الماضي من طرف رئيس الجمهورية.

وأوضحت المديرة الجهوية للصحة ان فتح التحقيق يأتي على خلفية شبهات تقصير واهمال في التعامل مع المرأة مشيرة الي ان المريضة حاءت الي المركز في حالة صحية حرجة.
واستبعدت المديرة الجهوية للصحة ان يكون هناك اهمال او تقصير مؤكدة تلقي المريضة الاسعافات اللازمة من طرف الفريق الطبي الذي قام بعمله على أكمل وجه حسب تصريحها لاذاعة موزاييك.


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