سليانة: تراجع مخزون المياه بسدود ولاية سليانة

تراجع مخزون المياه بسدود ولاية سليانة، بسبب تقلص تساقط الأمطار وانعدامها منذ فترة، وفق ماذكره المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية منصف الهرمي.



و اعتبر الهرمي في تصريح اليوم الاثنين ل"وات" أن مخزون المياه بالسدود "ضعيف جدا، وهو تحت المستوى"، مبينا أن الكميات تتوزع إلى 4 مليون متر مكعب بسد سليانة و3.5 مليون متر مكعب بسد الأخماس و500 ألف متر مكعب بسد الرميل، وأن نسبة الامتلاء بلغت اقل من 8 بالمائة، وهو ما يؤكد ان الوضع صعب، في انتظار تساقط كميات من الأمطار لتحسين الموارد المائية



و أضاف في سياق متصل أنه تم تسجيل هبوط في تدفق الآبار ومنسوبها بعدد من مناطق ولاية سليانة تأثرا بغياب الأمطار بما في ذلك معتمدية الروحية



وكشف أنه في ظل انعدام المخزون المائي لا يمكن للفلاحين الري بالمناطق السقوية بمعتمديات قعفور والعروسة .



