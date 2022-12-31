وزير الدفاع يؤدي زيارة تفقد الى القاعدة العسكرية والقاعدة الجوية بالعوينة

أدى وزير الدفاع الوطني عماد مميش، مساء يوم السبت، زيارة تفقد الى كل من القاعدة العسكرية والقاعدة الجوية بالعوينة (تونس العاصمة)، أين عاين ظروف العمل والعيش، وجاهزية الوحدات العاملة بها.



وأوصى الوزير بالمناسبة، بضرورة ملازمة الحذر واليقظة، متقدما بأحر التهاني الى كافة العسكريين وعائلاتهم، بمناسبة حلول السنة الادارية الجديدة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.







