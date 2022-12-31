أستاذة في التغذية توصى بمناسبة الاحتفاء بنهاية رأس السنة الادارية بالانتباه لسلسلة التبريد للمواد الغذائية وعند اقتناء المرطبات في فترة ذروة الاستهلاك

دعت الاستاذة في التغذية، ليلى علوان اليوم السبت بمناسبة الاحتفاء بنهاية رأس السنة الادارية عموم المواطنين الى أخذ الاحتياطات لسلسلة تبريد المواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك عند اقتنائها أو طبخها لتجنب التسمم الغذائي واعداد المرطبات بالمنزل بدل اقتنائها خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك.



وأضافت ليلى علوان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الى أن الحفاظ على سلسلة التبريد يقى من امكانية التسمم الغذائي التي تقدر بأقل من 1 بالمائة.

وشددت على ضرورة حمل اللحوم الحمراء أو البيضاء أو الأسماك أو المواد الغذائية المجمدة عند اقتنائها في حقائب حرارية لتجنب الميكروبات لافتة في هذا الصدد الى أن هذه المواد يجب حفظها في درجة حرارة أقل من 5 درجات.



كما أوصت بحفظ المأكولات التي تم طبخها في الثلاجة عندما لا يتم استهلالها في الساعتين المواليتين من طبخها و تسخينها على درجة حرارة تصل الى الغيلان قبل تناولها.

ودعت في جانب آخر الى ضرورة انتباه عموم المواطنين من أماكن اقتناء المرطبات خلال الفترة الحالية التي تعرف بفترة ذروة الاستهلاك حسب تقديرها موصية باعداد المرطبات في المنزل.

وأكدت على ضرورة تناول مأكولات متوازنة والمضغ ببطئ وتجنب اعطاء المشروبات الغازية للأطفال خاصة لاحتوائها على مواد مضافة واعداد عصير منزلي وخاصة عصير البرتقال لافتة الى أنه يمكن اضافة قطرات من الليمون عندما لايتم استهلالكه فور اعداده وحفظه في الثلاجة وذلك حتى يحافظ على قيمته الغذائية.

وشددت ليلى علوان على شرب كميات هامة من المياه واعداد أطباق تحتوي على خضار وممارسة رياضة المشي في اليوم التالي من الاحتفالات حتى يتم حرق الدهون.



