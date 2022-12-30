انقطاع الماء ببعض مناطق مدينة القصرين نتيجة سرقة وتخريب معدات كهربائية للبئرين العميقتين "الزهور 1 و "2

انقطاع الماء ببعض مناطق مدينة القصرين نتيجة سرقة وتخريب معدات كهربائية للبئرين العميقتين "الزهور 1 و "2

Publié le Vendredi 30 Decembre 2022 - 19:08 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن البئرين العميقتين "الزهور 1" و "الزهور 2"، تعرضتا صباح امس الخميس إلى عملية سرقة وتخريب للخزانات الكهربائية وان استئناف امدادات المياه الصالحة لولاية القصرين ستتم بعد اصلاح البئرين

واضافت الشركة في بلاغ اصدرته مساء الجمعة، ان عملية السرقة افضت الى توقف البئرين وبالتالي الى اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ببعض المناطق بمدينة القصرين، مع العلم أن نفس البئر العميقة "الزهور 2" تعرضت للتخريب والسرقة يوم 10 ديسمبر 2022.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259218



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 30 ديسمبر 2022 | 7 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:14 14:55 12:29 07:32 05:59
Babnet
13°
 Babnet20° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1121°-1222°-1220°-1119°-11
  • Avoirs en devises
    22780,0

  • (30 dec)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,31181 DT        1$ =3,11578 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 dec)   1379,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   