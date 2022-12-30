اكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن البئرين العميقتين "الزهور 1" و "الزهور 2"، تعرضتا صباح امس الخميس إلى عملية سرقة وتخريب للخزانات الكهربائية وان استئناف امدادات المياه الصالحة لولاية القصرين ستتم بعد اصلاح البئرين



واضافت الشركة في بلاغ اصدرته مساء الجمعة، ان عملية السرقة افضت الى توقف البئرين وبالتالي الى اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ببعض المناطق بمدينة القصرين، مع العلم أن نفس البئر العميقة "الزهور 2" تعرضت للتخريب والسرقة يوم 10 ديسمبر 2022.









