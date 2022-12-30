بنزرت: تحرير 50 مخالفة اقتصادية اثر حملة رقابية اقليمية بالجهة

افضت الحملة الرقابية الاقليمية التي شهدتها مختلف مناطق ولاية بنزرت، يوم الخميس، الى تحرير 50 مخالفة اقتصادية، اغلبها في مجال بيع المواد الغذائية والخضر والغلال والمطاعم والمرطبات، حسب ما افاد به مراسل (وات) المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي .



وأوضح البجاوي، ان هذه الحملة الاقليمية هي الثامنة حتى اليوم، وتندرج في إطار العمل على إنجاح مختلف المواسم الإستهلاكية خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع الاستعدادات للإحتفال بنهاية السنة الإدارية 2022 ، بهدف تأمين تزويد السوق بمختلف المنتوجات الاستهلاكية وضمان صحة وسلامة المستهلك.



وأضاف انه تم خلال الحملة التي شارك في تنفيذها 17 فريقا من الإدارات الجهوية للتجارة ببنزرت ومنوبة وأريانة وتونس وبن عروس، علاوة على مصالح الأمن والحرس الوطنيين، حجز 90 علبة حليب نصف دسم تولى صاحب محل لبيع المواد الغذائية إخفاءها والإمتناع عن بيعها.



وصرح بأنه علاوة على الحملات الاقليمية الدورية، تم منذ يوم 26 ديسمبر الجاري، تنفيذ برنامج خصوصي للرقابة بمشاركة مصالح الادارة الجهوية للتجارة ببنزرت وفرق الامن والحرس الوطنيين والديوانة التونسية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، افضت الى غاية اليوم الخميس، الى رفع 101 مخالفة إقتصادية، منها 24 مخالفة في مجال صناعة وبيع المرطبات، و18 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و16 مخالفة مرتكبة من قبل اصحاب المطاعم، و13 مخالفة مرتكبة من قبل اصحاب محلات بيع اللحوم والدواجن و4 مخالفات صحية.



يشار ان هذا البرنامج الرقابي الخصوصي، سيتواصل إلى غاية ليلة 31 ديسمبر الجاري، ليشمل مراقبة الطرقات والنزل والمطاعم ودور الضيافة، علاوة على بقية المحلات الناشطة في صنع المرطبات ولحوم الدواجن وغيرها، حسب المصدر ذاته.



