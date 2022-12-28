سليانة: يوم مفتوح حول الدراسة في الجامعات الأمريكية وبرامج تبادل التلاميذ و الطلبة والمهنيين

نظّمت منظمة "أمديست"، اليوم الأربعاء، يوما مفتوحا بالمركب الثقافي بمدينة سليانة حول الدراسة في الجامعات الأمريكية وبرامج تبادل التلاميذ والطلبة والمهنيين، وذلك بالتعاون مع بلدية سليانة وبحضور عدد هام من الطلبة والتلاميذ.



وذكر ممثل "أمديست"، حسام الجويني، في تصريح لـ"وات"، أن اليوم المفتوح تضمّن حملات تحسيسية للتعريف بمنح الدراسة، والدراسة في الجامعات الأمريكية، وبرامج التبادل التعليمي والثقافي والمهني والأمريكي، إلى جانب الاختبارات الدولية في المجال الأكاديمي والمهني.

وبيّن أنه تمّ اختيار ولاية سليانة للتعريف أكثر بالبرنامج نظرا لغياب المعلومة بالجهة وقصد استقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب وفي إطار انفتاح المنظمة على جلّ الولايات.

من جانبهم، أعرب عدد من الطلبة الحاضرين في هذه التظاهرة، في تصريحات متطابقة لـ"وات"ـ عن استحسانهم لهذه المبادرة، خاصة وأن عددا منهم يرغبون في الالتحاق بالجامعات الأمريكية، وفي التعرف على منح الدراسة والاختبارات الدولية في المجالات الأكاديمية والمهنية بما في ذلك الرعاية الصحية وإدارة المشاريع والشؤون المالية والمحاسبة.

يذكر أن "أمديست" هي منظمة أمريكية غير ربحية تأسست سنة 1951 ويرتكز عملها على خلق الفرص والتفاهم والتبادل بين الشعوب في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والولايات المتحدة من خلال فرص التبادل العلمي والثقافي التي تغير حياة الأشخاص.



