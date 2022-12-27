الملتقى الوطني للصورة والسينما بالوسط المدرسي يسجّل مشاركة 91 فيلما سينمائيا من انتاج التلاميذ

سجّل الملتقى الوطني للصورة والسينما بالوسط المدرسي، الذي انتظم بمدينة الحمامات أيام 23 و24 و25 ديسمبر الجاري مشاركة 91 فيلما سينمائيا و11 سيناريو و26 صورة فوتوغرافية من انتاج تلاميذ المؤسسات التربوية بكافة الجهات، وفق ما أفادت به وزارة التربية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء.



وتولى وزير التربية، فتحي السلاوتي في حفل اختتام هذا الملتقى، توزيع الجوائز على الفائزين الذين أبدعوا في المجالات المفتوحة للمسابقات الرسمية في كتابة السيناريو السينمائي والفيلم الروائي والفيلم القصير والفيلم الوثائقي وفيلم في دقيقة والومضة التحسيسية والشريط المصور بالهاتف الجوال والصورة الفوتغرافية ومجمل الأعمال المشاركة لـ 26 مندوبية جهوية للتربية.



واطلع السلاوتي خلال هذا الملتقى الذي نظمته الإدارة العامة للمرحلة الإعداديّة والتّعليم الثّانوي والمندوبية الجهوية للتربية بنابل، على معرض الصور الفوتغرافية، مشيدا بما بلغه التلاميذ من نضج فني وحس ابداعي وجمالي انعكس في تعبيراتهم الفنية المختلفة ومثنيا على مجهودات كل الذين ساهموا وأطروا الأنشطة المدرسية التي حولت المدارس الى فضاءات للتعايش والإبداع والتميز.



وأكد بالمناسبة، أن وزارة التربية تولي اهتماما كبيرا ودعما متواصلا للأنشطة الثقافية بالوسط المدرسي، مشيرا الى أن الأنشطة الثقافية تلعب دورا أساسيا في تنمية مهارات الحياة وتساهم بقسط كبير في نحت شخصية التلاميذ في ترابط وتكامل مع ما تلقوه من تعلمات ومعارف.



وأبرز حرص الوزارة التام على دعم الحياة المدرسية من خلال تعزيز الأنشطة الثقافية وتحفيز مساهمات التلاميذ وتأطيرهم باعتبار أن هذا المحور يعدّ عنصرا أساسيا ضمن التوجهات التربوية التي تراهن عليها المدرسة التونسية، منوّها بما قدمه التلاميذ من انتاج ابداعي يعكس ثراء أفكارهم وتنوع التقنيات المعتمدة في صياغة مشاريعهم بما يؤكد تمكنهم المعرفي في المجال الثقافي.



