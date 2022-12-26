محرز الغنوشي: الحرارة تتجاوز المعدلات العادية ولا تغيرات منتظرة في الطقس

Publié le Lundi 26 Decembre 2022 - 08:18 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، بأن درجات الحرارة ستبقى في مستويات تتميز بتجاوز المعدلات العادية بفارق بين 4 و7 درجات.

وأكد محرز الغنوشي في تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، أنه لا توجد تغيرات منتظرة في حالة الطقس على المستوى القريب ولا على المستوى البعيد.

وبين الغنوشي أن المعدلات القصوى لدرجات الحرارة في شهر ديسمبر، تتراوح بين 14 و19 درجة لكن اليوم تجاوزت المعدلات العادية بين 4 و9 درجات.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 258957



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 26 ديسمبر 2022 | 2 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:11 14:52 12:27 07:30 05:57
Babnet
14°
 Babnet25° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1423°-1422°-1320°-1319°-12
  • Avoirs en devises
    22138,7

  • (23 dec)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,31443 DT        1$ =3,12037 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 dec)   563,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   