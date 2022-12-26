محرز الغنوشي: الحرارة تتجاوز المعدلات العادية ولا تغيرات منتظرة في الطقس

أفاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، بأن درجات الحرارة ستبقى في مستويات تتميز بتجاوز المعدلات العادية بفارق بين 4 و7 درجات.وأكد محرز الغنوشي في تدخل هاتفي له في ماتينال اذاعة شمس، أنه لا توجد تغيرات منتظرة في حالة الطقس على المستوى القريب ولا على المستوى البعيد.وبين الغنوشي أن المعدلات القصوى لدرجات الحرارة في شهر ديسمبر، تتراوح بين 14 و19 درجة لكن اليوم تجاوزت المعدلات العادية بين 4 و9 درجات.