الفيلم الوثائقي "حياة الشكل" لرامي الجربوعي يوثق مسيرة الفنان الراحل الهادي التركي

قدم المخرج رامي الجربوعي، العرض ما قبل الأول للفيلم الوثائقي "حياة الشكل" مساء الجمعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وهو عمل يوثّق مسيرة الفنان التشكيلي الفقيد الهادي التركي.



وحضر هذا العرض وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي وعائلة الفنان الراحل وعدد من أهل الفن والإبداع.



ويصوّر هذا الفيلم "حياة الشكل" تاريخَ الفن التشكيلي في تونس من خلال التجربة البصرية للفنان الراحل الهادي التركي اعتمادًا على شهادات عدد من أفراد عائلته وأصدقائه، الذين أجمعوا على شخصيته المرحة وطيبة قلبه، وعلى اعتباره رمزا من رموز الفن التشكيلي في تونس، وذلك باشتغاله على أنماط فنية متنوعة مع الحفاظ على التواصل بين الأصالة والحداثة.



وكانت مسيرة الفنان الهادي التركي حافلة بعديد الإنجازات حيث أقام مَعَارض شخصيّة كثيرة في تونس والخارج، وفاز بعدّة جوائز وطنية ودولية، كما انتُخب الفقيد في 23 ديسمبر 1971 كاتبا عاما لاِتحاد الفنانين التشكيليين وتحصّل على عضويّة الاتحاد العربي للفنون التشكيليّة وعضويّة الهيئة التنفيذية للجمعية العالمية للفنون التشكيلية التابعة لمنظمة لليونسكو بالإضافة إلى انتخابه مستشارا مدى الحياة للجمعيّة العالمية للفنون التشكيليّة في مؤتمر الجمعية سنة 1978 كما ارتبط اسمه أيضا بقرَار إعادة إحْياء اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين في 24 جوان 1985.





