المنستير-تشريعيّة: الهيئة الفرعيّة تسجّل طعنا وحيدا قدّمه مترشّح عن دائرة جمّال (رئيسة الهيئة)

سجلت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير طعنا وحيدا قدّمه أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية بجمّال، وفق ما أفادت به، اليوم السبت، رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير جميلة الشطيطي، في تصريح لـ"وات".

وكان 56 مترشحا من بينهم 4 مترشحات من 8 دوائر انتخابية بولاية المنستير تسابقوا للفوز بأصوات أكثر من 434 ألف ناخب وناخبة، ولم يتمكن أي مترشح في أي دائرة انتخابية بولاية المنستير من الفوز بنسة 50 في المائة زائد واحد من الأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية.

وسيتنافس خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية 2022، حسب النتائج الأولية في الدوائر الانتخابية المنستير1 كل من يسري البواب ومحمّد يافت بن حميدة، والمنستير2 صالح الصيادي وأسامة سكمة، والساحلين-الوردانين-بنبلة سامي الحاج عمر ووناس ابراهم، وجمّال محمّد زياد الماهر وعبد القدوس ابراهم، والمكنين هشام المهاوش وحمدي بن عبد العالي، وطبلبة-البقالطة-صيادة-لمطة-بوحجر رياض بلال وعصام قرفال، وقصر هلال-قصيبة المديوني منتصر بن عمر وفخر الدين فضلون، وزرمدين-بني حسان عمر بن عمر ونبيل حداد.





