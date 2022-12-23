فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 57 لمهرجان الحمامات الدولي

أعلنت مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون"، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشح للمشاركة في فعاليات مهرجان الحمامات الدولي في دورته 57 لسنة 2023.



وحدّدت يوم 15 فيفري 2023 كآخر أجل لتلقي طلبات المشاركة بالنسبة إلى العروض الموسيقية على الرابط httpss://forms.gle/9SKYpGowfKst3VaK7 ، ويوم 15 مارس 2023 بالنسبة إلى العروض المسرحية والكوريغرافية على الرابط httpss://forms.gle/3xbhm1DhpJKrZ7269.



ودعا المركز كافة المبدعين في مختلف ضروب الفنون والثقافة، والممارسين لمهنة الوساطة أو التعهد في إقامة الحفلات الفنية، وسائر الهياكل والمؤسسات التي تعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها، لإرسال ملفات الترشح عن طريق البريد، أو تسلم في ظرف مغلق مباشرة إلى مكتب ضبط مؤسسة "المركز الثقافي الدولي بالحمامات، دار المتوسط للثقافة والفنون"، الكائن مقره بشارع الأمم المتحدة 8050 الحمامات، أو إرسالها رقميا على البريد الالكتروني contact@ccih.gov.tn



ويتضمن ملف الترشح وجوبا، تقديما للمشروع الفني الذي ينبغي أن يتضمن تصورا مفصلا للرؤية الفنية والفكرية للعرض وأوجه الابتكار والتميز فيه وأسماء المشاركين فيه مع توضيح جميع فقراته وتبيان مدتها ومؤلفيها كما ينبغي أن يرفق الملف بتسجيل سمعي بصري لبعض العينات من البرنامج الفني المقترح ويشترط أن لا تقل مدته الزمنية عن 10 دقائق.



ويرفق ملف الترشح بالسيرة الذاتية لصاحب المشروع ولأهم الفنانين المشاركين فيه، بالإضافة إلى الجذاذة التقنية للعرض متضمنة وجوبا قائمة في الاحتياجات والمتطلبات التقنية والفنية والبشرية الضرورية لإنجاز المشروع المقترح، وكذلك كشفا ماليا مفصلا للتكلفة الجملية للعرض، ووثيقة تكليف قانونيّة صادرة عن الفنان صاحب العرض أو عن وكيله الرسمي (هذه الوثيقة تخص فقط الملفات المودعة من طرف متعهدّي الحفلات أو من قبل الهياكل والمؤسسات التي تعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها).



ويشتمل الملف أيضا على نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة ومن شهادة الاحتراف الفنّي بالنسبة إلى الفنّانين الذين يمارسون نشاطهم باعتبارهم أشخاصا طبيعيّين، ونسخة من بطاقة التعريف الجبائية، ومضمون من السجل الوطني للمؤسسات بالنسبة إلى الهياكل والمؤسسات التي تعنى بإنتاج الأعمال الفنية وترويجها وبالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيّين الممارسين لمهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفنيّة أو التعهّد بها.



