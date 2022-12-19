المجلس القطاعي للتأمين يعرب عن تمسكه باطلاق مفاوضات جماعية بعنوان سنوات 2022 و 2023 و 2024

أعرب أعضاء المجلس القطاعي للتأمين المجتمعين، عن تمسكهم بمفاوضات جماعية بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 على قاعدة الاحتساب المعتمد على كتلة الأجور المعمول بها سابقا، مهددين بخوض كافة الاشكال الاحتجاجية.



وطالبوا، في لائحة مهنية اصدروها عقب اجتماع لهم بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، بالترفيع في منحة الإحالة على التقاعد وتحسين منظومة المنح، مطالبين ممثلي الجامعة التونسية لشركات التأمين بالتفاعل الإيجابي مع مطالبهم والمحافظة على المناخ الاجتماعي.



