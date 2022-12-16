ثمن وزير الدفاع الوطني عماد مميش، نتائج أنشطة مبادرة 5" زائد 5 دفاع"، في مجالات التكوين والتدريب والمراقبة البحرية والجوية والإغاثة والإنقاذ، ممّا ساهم في دعم الأنشطة العملياتية المشتركة للقوّات المسلحة للبلدان الأعضاء، خدمة لأمن غرب المتوسط واستقراره.



وأشاد الوزير، في كلمة ألقاها في الاجتماع الثامن عشر لوزراء الدفاع للدول الأعضاء بمبادرة "5 زائد 5 دفاع"، المنعقد اليوم الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط، بالعمل المنجز من قبل المركز الأورومغاربي للبحوث والدراسات الإستراتيجيّة، وبمجهود الجانب الموريتاني لتطوّعه لتأطير موضوع بحث سنة 2022 حول "استغلال الموارد المائية والطاقات المتجدّدة كإستراتيجية لتحقيق الإستقرار المستقبلي لفضاء المادرة 5 زائد 5".



وأكد، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع، أن الجانب التونسي سيعمل على توفير كلّ الإمكانيات لتأطير موضوع بحث السنة القادمة حول "الأمن في غرب المتوسّط: التحدّيات الجديدة"، مجددا التزام تونس بتعهّداتها سواء على المستوى الثنائي أو متعدّدة الأطراف مع بلدان ضفتي المتوسّط في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وداعيا دعا إلى استشراف مسالك جديدة للتعاون.



وتضمّن البيان الختامي لاجتماع وزراء الدفاع، جملة من التوصيات أبرزها التأكيد على استمرار الجهود لتطوير التعاون متعدد الأطراف من أجل تعزيز الأمن في غرب المتوسط، والمحافظة على التعاون في المجالات الرئيسية الأربعة المتعلقة بالمراقبة البحرية والأمن الجوي، ومساهمة القوات المسلحة في تدبير الكوارث الكبرى، وتوسيع التعاون ليشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك، والتشجيع على تبادل الخبرات والمعلومات بين القوات البحرية للدول الأعضاء في مجال البحث والإنقاذ.



وتم في ختام الاجتماع منح الرئاسة الدورية إلى البرتغال، لاحتضان فعاليات مبادرة 5" زائد 5 دفاع" خلال سنة 2023.



