رفعت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير شكايتين للنيابة العمومية، واحدة تعلقت بالتمييز على أساس الجهات وأخرى بالعداوة، وذلك إثر تقدّم أحد المترشحين بشكوى للهيئة ضدّ مترشح آخر، وفق ما أفادت، اليوم الجمعة، رئيسة الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير جميلة الشطيطي

وأضافت الشطيطي، في تصريح لـ"وات"، أن الهيئة الفرعية سجّلت خلال فترة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية (25 نوفمبر-15 ديسمبر 2022) مجموع 34 مخالفة انتخابية تعلّقت بالتعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك، وتنظيم نشاط بدون إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات، وخاصة استعمال الأطفال بشكل كبير في الحملات الدعائية.

وتقدّمت، من ناحية أخرى، اليوم عملية توضيب مركز تجميع نتائج للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 بنسبة فاقت 70 في المائة بعد أن تسلّمت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير أمس في وقت متأخر قاعة مصطفى بن جنات بالمنستير، وينتظر مساء اليوم تنظيم عملية بيضاء بمركز التجميع.

وتتواصل اليوم بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير عملية توزيع بطاقات اعتماد الملاحظين بالنسبة للمترشحين للإنتخابات التشريعية، وعمليّة مدّ الهيئة الفرعية بالوثائق المتعلقة بمصاريف الحملة الانتخابية بالنسبة لكلّ مترشح.

وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات نظّمت بتاريخ 14 ديسمبر الجاري بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمنستير دورة تكوينية لأعوان تجميع نتائج الانتخابات التشريعية.

ويتسابق غدا 56 مترشحا من بينهم 4 مترشحات في 8 دوائر انتخابية بولاية المنستير للفوز بأصوات الناخبين الذين يفوق عددهم 434 ألف ناخب وناخبة.



