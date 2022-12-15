افتتاح "معرض مدينة تونس للكتاب" تحت إشراف والي تونس ورئيسة البلدية ومندوب الثقافة

افتتحت عشية اليوم الخميس بشارع بورقيبة بالعاصمة الدورة ال11 ل"معرض مدينة تونس للكتاب" في موكب ترأسه والي تونس كمال الفقي ورئيسة بلدية الحاضرة شيخة المدينة سعاد عبدالرحيم هادفا الى تقريب الكتاب من المواطن والمكتبات العمومية والخاصة وزيادة إقبال التونسيين على المطالعة.

وتتواصل الدورة من 15 ديسمبر الى 08 جانفي بمشاركة 80 دار نشر تونسية وأجنبية تمثل 80 ألف كتاب وببرنامج يتضمن عرض كتب من مختلف الاختصاصات موجهة الى كل الفئاء الاجتماعية ولا سيما الطلبة والتلاميذ الذين يتزامن المعرض مع عطلتهم الدراسية الشتوية الى جانب نشاط ثقافي وتنشيط متنوع يشمل ورشات لفن الرسم والصورة والفسيفساء وجماليات الخط العربي وملتقيات أدبية للقصة والشعر وعلمية تاريخية بين خيمة الكتب وخيمة الملتقيات وعروض الشارع.

كما يتضمن البرنامج أياما تحسيسية وتشجيعية حول المطالعة والتعبير والابداع الثقافي والفني والسلوكات السليمة في مجالات السير بالطريق العام والوقاية من حوادث المرور وحماية البيئة مخصصة للاطفال والناشئة.

وسيتم خلال المعرض تقديم إصدارات جديدة منها "فرسان الحرية" و"مقاهي الادباء في الوطن العربي" وتسليط الاضواء على العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والمنظمات الداعمة للفعل الثقافي وتحولات عالم النشر وتحديات الابداع لذوي الحاجيات الخصوصية وواقع النوادي الثقافية وآفاقها والتراث بمدينة تونس والعمل الثقافي في مجال التراث المادي واللامادي وعلاقاته بالتكنولوجيات الحديثة.

وأكد والي تونس كمال الفقي ورئيسة البلدية سعاد عبدالرحيم بعد جولة في أرجاء المعرض واطلاعهما على محتوياته وبرنامجه أن هذه التظاهرة دخلت في عادات مدينة تونس وأصبح لها جمهورها ويتم دعمها لانها أصبحت من الفضاءات الضرورية بالمدينة ويخلق فيها حركية جديدة للضشخاص والعائلات لاسيما أنه يتزامن مع العطلة الدراسية وتخصه الولاية والبلدية ووزارة الشؤون الثقافية باهتمامها في إطار تواصلها مع المجتمع المدني واثرائها لحياة سكان المدينة ودعمها للعمل الثقافي فيها.

وكانت لجنة "تنظيم معرض مدينة تونس للكتاب" برئاسة مدير المعرض الحبيب العرقوبي أكدت في ندوة صحفية الثلاثاء أن هذه الدورة ستحافظ على حوافز تشجع الاقبال على اقتناء الكتب ومنها الاسعار التفضيلية والتخفيضات التي تصل الى 50 بالمائة من السعر.

ويشارك شبان من طلبة معهد الصحافة وعلوم الاخبار والنادي الثقافي علي البلهوان والاذاعة الثقافية وإذاعة الشباب في خمية للاعلام بالمعرض بهدف التعريف به وبأهمية الكتاب والمطالعة والابداع الثقافي في تونس.

وينتظم المعرض تحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بتونس وولاية تونس وبلدية تونس ودار الثقافة بن خلدون وبمشاركة فاعلة للمكتبة الجهوية بتونس.



