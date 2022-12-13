بلحسين يدعو وزراء السياحة العرب الى اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية واطلاق شبكة للثراث المادي واللامادي

دعا وزير السياحة محمد المعزّ بلحسين، الوزراء المشاركين في أشغال الدورة 25 لمجلس وزراء السياحة العرب، الى ترشيح تونس لتكون عاصمة السياحة العربية الى جانب بناء شبكة عربية لاحياء التراث المادي واللامادي المشترك.





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وشارك بلحسين ، الثلاثاء في اشغال المجلس المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزير السياحة والآثار الأردني، نايف حميدي الفايز، وبحضور وزراء السياحة ورؤساء الوفود ورئيس المنظمة العربية للسياحة وممثلة عن المنظمة العالمية للسياحة.وأكّد بلحسين في كلمته، ألقاها بهذه المناسبة، إلتزام تونس الدائم بالخيارات الإستراتيجية للنهوض بالسياحة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة والمجلس الوزاري، وفق بلاغ اصدرته وزراة السياحةوشدد على حرص تونس على تنمية وتطوير السياحة من خلال العمل على الإسراع في تنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة وتشجيع الاستثمار المشترك في هذا القطاع و دعم الحركة السياحية العربية البينية ورفع كل العوائق التي تحد من تدفق السياح .وإستعرض جهود دفع السياحة في تونس التي تمثل قطاعا استراتيجيا وذلك من خلال تحسين الاداء البيئي والاجتماعي للقطاع ووضع الإطار المؤسساتي للشراكة بين القطاع العام والخاص وضبط آليات تصرف سياحي مستدام في التراث الثقافي والطبيعي.وحث بلحسين خلال مناقشة بنود الاجتماع التي تمحورت اساسا حول دعم الاقتصاد الفلسطيني وتأهيل الموارد البشرية ودعم التعاون العربي البيني واختيار عاصمة السياحة العربية ، على ضرورة التوافق على مسارات للسياحة الثقافية تشمل العواصم التاريخية بالدول العربية.وابرز في سياق متصل اهمية الترويج لتظاهرة "أيام الطهي العربي" في دورتها الأولى التي ستنعقد بتونس تحت إشراف وزارة السياحة يومي 1 و2 فيفري 2023 والتي تمثل مناسبة لإحياء التراث والمخزون الحضاري للطبخ العربي.ولاحظت وزارة السياحة ان هذه المقترحات لاقت إستحسان الوفود الحاضرة كما تمّ أخذها في عين الإعتبار وتضمينها بالتقرير والقرارات المنبثقة عن مجلس وزراء السياحة العرب.وأجرى بلحسين، لقاءات مع وزراء السياحة العرب تناولت بالخصوص تعزيز علاقات التعاون في القطاع السياحي لاسيما في مجال الإستثمار وتسهيل تدفق السياح العرب إلى جانب الترويج للوجهة التونسية.