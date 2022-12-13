نابل: الدورة 35 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل من 18 إلى 25 ديسمبر الجاري

عقدت الهيئة المديرة لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بنابل، اليوم الثلاثاء، بالمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات، ندوة صحفية لتقديم برنامج الدورة الخامسة والثلاثين للمهرجان المختص في مسرح الطفل بعد انقطاع لسنيتن بسبب جائحة كورونا. وتنتظم هذه الدورة من 18 إلى 25 ديسمبر الجاري بمشاركة 14 دولة من بينها تونس وقبرص والبرازيل وإسبانيا ولبنان ومصر والعراق وإيطاليا وكرواتيا وإيطاليا والجزائر والامارات .

وتنطلق فعاليات المهرجان يوم الاحد 18 ديسمبر بتنظيم "لمة نيابوليس" وهو عبارة عن كرنفال يجوب شوارع مدينة نابل للإعلان عن انطلاقه ويكون حفل الافتتاح الرسمي وانطلاق العروض يوم الاثنين بالمدينة ياسمين الحمامات.







ويتضمن البرنامج عروضا مسرحية وورشات وندوات من بينها ندوة علمية بعنوان "مسرح الطفل والتكنولوجيات الجديدة"، ومائدة مستديرة بعوان "الفلسفة الموجهة للطفل" بالإضافة إلى تنظيم تربصات موجهة للطلبة والأطفال.

..



.



وبينت مديرة المهرجان أمينة الدشراوي خلال الندوة الصحفية التي خصصت لعرض برنامج المهرجان، أن هذه الدورة تعد استثنائية باعتبار أنها تنعقد بين مدينتي نابل والمدينة المتوسطية بياسمين الحمامات نظرا لتواصل أشغال الصيانة والتهيئة بالمركب الثقافي نيابوليس بنابل .

واعتبرت في هذا السياق، المركب الثقافي نيابوليس بنابل مكسبا هاما مذكرة أنه يحتضن منذ سنة 2005 مختلف فقرات المهرجان من ورشات وعروض بقاعة العرض التي تتسع ل700 متفرج

..

وأضافت ان العروض المسرحية ستكون موزعة على فضاءات مختلفة بمدينة نابل والمدينة بياسمين الحمامات، فضلا عن تنظيم عروض تنشيطية متنوعة بشوارع المدينة. وأشارت إلى تنظيم عروض بدار الثقافة نابل بمعدل عرضين يوميا وعروض بثلاثة فضاءات بالمدينة ياسمين الحمامات فضلا عن تخصيص قاعة للعروض الموجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و5 سنوات.

وأفادت أن هذه الدورة تحمل شعار "مسرح الطفل والتكنولوجيات الحديثة" في إشارة إلى "الغزو التكنولوجي" بعد انقطاع الأنشطة الثقافية خلال السنتين الأخيريتين بسبب جائحة كرورنا .



ويتضمن البرنامج عروضا مسرحية وورشات وندوات من بينها ندوة علمية بعنوان "مسرح الطفل والتكنولوجيات الجديدة"، ومائدة مستديرة بعوان "الفلسفة الموجهة للطفل" بالإضافة إلى تنظيم تربصات موجهة للطلبة والأطفال.وبينت مديرة المهرجان أمينة الدشراوي خلال الندوة الصحفية التي خصصت لعرض برنامج المهرجان، أن هذه الدورة تعد استثنائية باعتبار أنها تنعقد بين مدينتي نابل والمدينة المتوسطية بياسمين الحمامات نظرا لتواصل أشغال الصيانة والتهيئة بالمركب الثقافي نيابوليس بنابل .واعتبرت في هذا السياق، المركب الثقافي نيابوليس بنابل مكسبا هاما مذكرة أنه يحتضن منذ سنة 2005 مختلف فقرات المهرجان من ورشات وعروض بقاعة العرض التي تتسع ل700 متفرجوأضافت ان العروض المسرحية ستكون موزعة على فضاءات مختلفة بمدينة نابل والمدينة بياسمين الحمامات، فضلا عن تنظيم عروض تنشيطية متنوعة بشوارع المدينة. وأشارت إلى تنظيم عروض بدار الثقافة نابل بمعدل عرضين يوميا وعروض بثلاثة فضاءات بالمدينة ياسمين الحمامات فضلا عن تخصيص قاعة للعروض الموجهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و5 سنوات.وأفادت أن هذه الدورة تحمل شعار "مسرح الطفل والتكنولوجيات الحديثة" في إشارة إلى "الغزو التكنولوجي" بعد انقطاع الأنشطة الثقافية خلال السنتين الأخيريتين بسبب جائحة كرورنا .