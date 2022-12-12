رئيس الدولة يؤدّي زيارة إلى الولايات المتحدة

جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس قيس سعيّد سيؤدّي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من 12 إلى 15 ديسمبر 2022، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا التي ستنعقد بواشنطن.





