رئيس الدولة يؤدّي زيارة إلى الولايات المتحدة


Publié le Lundi 12 Decembre 2022 - 06:43 قراءة: 0 د, 13 ث
      
جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس قيس سعيّد سيؤدّي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من 12 إلى 15 ديسمبر 2022، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا التي ستنعقد بواشنطن.


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