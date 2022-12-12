جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس قيس سعيّد سيؤدّي زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من 12 إلى 15 ديسمبر 2022، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا التي ستنعقد بواشنطن.
رئيس الدولة يؤدّي زيارة إلى الولايات المتحدة
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الاثنين 12 ديسمبر 2022 | 18 جمادي الأول 1444
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