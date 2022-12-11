ولاية تونس: حجز 673 لتر زيت و164 كغ من مادة السكر خلال شهري اكتوبر ونوفمبر

اسفرت نتائج اعمال مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار المنعقد مؤخرا بولاية تونس تحت اشراف والي تونس، عن حجز 673 لتر زيت و164 كغ من مادة السكر خلال شهري اكتوبر ونوفمبر





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كما تم خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة الاسعاروضمان انتظامية التزود والتزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية عرض نتائج اعمال فرق المراقبة بخصوص المواد العلفية (164) و378 علبة تبغ ، بالاضافة الى المواد الغذائية والمتمثلة في 29475 لتر من الزيت و483585 قطعة من المواد المختلفةولفت الوالي بالمناسبة الى ضرورة العمل على وضع حد لكافة الممارسات الاحتكارية وتشديد العقوبات على المخالفين مع دعوة الهياكل الرقابية إلى الحد من الارتفاع المشط للأسعار وتوفير كافة المواد الأساسية للمواطنيشار الى انه تم تحرير محاضر بحث ضد المعنيين بالامر من اجل الاخلال بتراتيب التوزيع واستكمال بقية الاجراءات وفقا للتشاريع الجاري بها العمل