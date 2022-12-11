ولاية تونس: حجز 673 لتر زيت و164 كغ من مادة السكر خلال شهري اكتوبر ونوفمبر


Publié le Dimanche 11 Decembre 2022 - 14:53 قراءة: 0 د, 44 ث
      
اسفرت نتائج اعمال مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات التي تم عرضها خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار المنعقد مؤخرا بولاية تونس تحت اشراف والي تونس، عن حجز 673 لتر زيت و164 كغ من مادة السكر خلال شهري اكتوبر ونوفمبر


كما تم خلال اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة الاسعاروضمان انتظامية التزود والتزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية عرض نتائج اعمال فرق المراقبة بخصوص المواد العلفية (164) و378 علبة تبغ ، بالاضافة الى المواد الغذائية والمتمثلة في 29475 لتر من الزيت و483585 قطعة من المواد المختلفة

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ولفت الوالي بالمناسبة الى ضرورة العمل على وضع حد لكافة الممارسات الاحتكارية وتشديد العقوبات على المخالفين مع دعوة الهياكل الرقابية إلى الحد من الارتفاع المشط للأسعار وتوفير كافة المواد الأساسية للمواطن
يشار الى انه تم تحرير محاضر بحث ضد المعنيين بالامر من اجل الاخلال بتراتيب التوزيع واستكمال بقية الاجراءات وفقا للتشاريع الجاري بها العمل

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