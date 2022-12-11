كاس العالم 2022 - الاتحاد الافريقي لكرة القدم يشيد بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي

أشاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) بالتأهل التاريخي لمنتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم "قطر 2022" كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المونديال.





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ونشر الحساب الرسمي لـ "الكاف" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكثر من تدوينة للاحتفال بالتأهل التاريخي لمنتخب المغرب للمربع الذهبي لمونديال قطر.وكتب "زئيرهم يتعالى، ومخالبهم تحتد. أسود الأطلس في نصف نهائي كأس العالم".وعن الهدف الذي سجله المهاجم المغربي يوسف النصيري في شباك البرتغال والذي قاد المغرب للتأهل التاريخي، علق الاتحاد الافريقي للعبة قائلا "رأسية من ذهب سكنت الشباك، وسجلت تأهل تاريخي للمغرب".وأشار إلى أن النصيري أصبح الهداف التاريخي لمنتخب المغرب في كأس العالم برصيد 3 أهداف (هدف في مونديال 2018، وهدفان في مونديال 2022).كما أشاد "الكاف" بحارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي واصل تألقه، وحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة في المونديال، قائلة "حامي عرين المغرب هو أكثر من حافظ على نظافة شباكه في النسخة الحالية للمونديال".وسجل هدف الانتصار ل" أسود الأطلس " يوسف النصيري في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.وسيواجه المنتخب المغربي في نصف النهائي منتخب فرنسا الذي فاز على انقلترا 2-1.