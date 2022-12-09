بنزرت: اختيار فنيين مختصين في مجال ميكانيك وكهرباء السيارات والشاحنات لفائدة عدد من الشركات الكندية

احتضن مركز التكوين والتدريب المهني ببنزرت، اليوم الجمعة، عملية اختيار فنيين مختصين في مجال ميكانيك وكهرباء السيارات وميكانيك الشاحنات لفائدة عدد من الشركات الكندية، بحسب ما أفاد به مدير المركز مراد البكاري.





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وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن أكثر من 100 مترشح من كامل تراب الجمهورية سيشاركون في هذه العملية التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام -9و10و11 ديسمبر الجاري- وذلك بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل و النهوض بالعمل المستقل وأحد مكاتب خدمات الهجرة المرخص له من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني، وتحت إشراف مكونين في الاختصاص من المركز و خبراء كنديين.من جانبه، أشار المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني ببنزرت، بشير الجزيري، ان هذه العملية تندرج في إطار انفتاح مراكز التكوين المهني على محيطها الاقتصادي و الاجتماعي الداخلي والخارجي.وسعيا منها لتنويع خدماتها ومزيد إشعاعها، تحتضن مراكز الجهة من حين الى آخر عمليات انتقاء فنيين مختصين في عدة مجالات مهنية لفائدة شركات أجنبية، وفق ذات المصدر.ولفت الجزيري إلى ان الجهاز الجهوي للتكوين المهني بولاية بنزرت يضم 10 مراكز عمومية منها 5 تابعة لإشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، و03 مراكز تحت اشراف وزارة الفلاحة، ومركزين تحت اشراف وزارة الدفاع، يةال جانب 13 هيكل تكوين خاص يؤمن تكوين منظر في 40 اختصاص.ويؤمن الجهاز الجهوي للتكوين المهني ببنزرت قرابة 4000 موطن تكوين في اختصاصات منظرة وقرابة 1200 موطن تدريب مهني بالمؤسسات الاقتصادية بالجهة.هذا وينتظر أن يتعزز الجهاز الجهوي بقرابة 500 موطن تكوين مع اقتراب انتهاء عملية إعادة تأهيل مركز التكوين والتدريب المهني بمنزل بورقيبة وكذلك مركز الفتاة الريفية بسجنان حيث رصدت لهذه الاستثمارات قرابة 10 مليون دينار.