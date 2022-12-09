بنزرت : فض اشكال المقطعين 56و57 وغدا استئناف التزود بالمواد الأولية بشركة اسمنت بنزرت /والي بنزرت/

افاد والي بنزرت سمير عبد اللاوي بانه تم اليوم استرجاع العقار الدولي الواقع بمنطقة عين العش بمعتمدية بنزرت الشمالية والمعروف باسم " المقطعين 56و57 ، وذلك بالتراضي مضيفا انه ستتم إحالة العقار لفائدة مصالح أملاك الدولة التي ستضعه تحت تصرف مصالح شركة اسمنت بنزرت التي ستستغله كمقطع في مجال نشاطها الصناعي .





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واشار الوالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء الى ان السلط الجهوية لم تدخر بمعية بقية هياكل الدولة الجهد لفض الاشكال وتمكين مؤسسة اسمنت بنزرت من استغلال العقار لمواصلة تطوير نشاطها الصناعي والحفاظ على المؤسسة .وافاد بانه استقبل اليوم المواطن الذي كان يتصرف في هذا العقار وتم الاتفاق معه بالتراضي مع التعهد بإيجاد الصيغ القانونية التي تكفل له العيش الكريم .ومن جانبه أبرز الرئيس المدير العام لشركة اسمنت بنزرت الشاذلي السعيداني ، في تصريح لكمراسل "وات" الى أهمية العقار بالنسبة للمؤسسة وديمومتها حيث سيتم استئناف اشغال التزود بالمواد الأولية انطلاقا من يوم غد السبت ، مشيرا في ذات السياق الى ان نسق التزود بالاسمنت لم يتاثر .وطمان الرئيس المدير العام لشركة اسمنت بنزرت جميع الشركاء وأبناء المؤسسة بان المقطعين سيمكنان المؤسسة من العمل على مدى اكثر من 20 سنة قادمة ، وان جميع المصالح المتداخلة تعمل أيضا على توفير أماكن ومقاطع إضافية للتزود بالمواد الأولية .يشار الى ان والي بنزرت كان أدى زيارة عمل الى فضاء العقار واشرف على عملية إحالته لمصالح شركة اسمنت بنزرت وذلك بحضور الرئيس المدير العام لشركة اسمنت بنزرت .