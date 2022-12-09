بنزرت: مؤسسة صنع مكونات الطائرات "IAT" المنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية تخصص 3 مليون أورو لتوسعة برامجها الاستثمارية

افاد مدير مؤسسة صنع مكونات الطائرات "IAT" المنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت محمد المعلاوي، ان ادارته باشراف مجمع BT2I الفرنسي المختص في ذات المجال ، وبالتعاون مع الإدارة العامة لفضاء الأنشطة الاقتصادية وبقية السلطات الجهويا والمركزية ، خصصت 3 مليون أورو، لتوسعة البرامج الاستثمارية والإنتاجية للمؤسسة على مدى السنوات الثلاث المقبلة .





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وأضاف المعلاوي ل"وات" ان مجمل هذه الاستثمارات ستمكن من التوسعة الجملية للمؤسسة لتصل الى حوالي 4500 متر مربع ، كما ستمكن الى جانب تطوير الإنتاجية ورقم المعاملات، الرفع من مواطن الشغل بها من 110 اشخاص الى حوالي 270 شخصا مع درجة تاطير هامةولاحظ انه ينتظر ان تنطلق اشغال التوسعة مع بداية السنة المقبلة خاصة وان مؤسسة "IAT" تعتبر من المؤسسات النموذجية والوحيدة في مجال صناعة مكونات الطائرات بانواعها بالجهة ، ومن ابرز حرفائها مؤسسات الطيران العالمية " Air Bus" و " Dassaut" و" A T R"يشار الى انه في اطار دفع الاستثمار الخاص ومزيد تحفيز الباعثين على الانتصاب بمختلف مناطق الجهة وتطوير برامجهم الاستثمارية ، استقبل اليوم الجمعة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، رئيس مجمع BT2I ، المختص في صناعة مكونات الطائرات " فابريس دوما" Fabrice Dumas "، ومدير " مؤسسة" " إ أ ت" "IAT" المختصة في ذات المجال والمنتصبة بفضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت، وتناول اللقاء الذي واكبه الكاتب العام للولاية فيصل الجويني ورئيسة الدائرة الفرعية بوحدة الإحاطة بالمستثمرين عفاف كيلاني، برنامج التوسعة الذي أعدته إدارة مؤسسة "IAT"