بنزرت: المجلس الجهوي للولاية يدقق في سير تنفيذ المشاريع المائية

انتظمت اليوم الخميس بمقر ولاية بنزرت اشغال دورة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي للتنمية ، وتناولت بالخصوص سير تنفيذ البرامح التنموية والاجتماعية بالجهة ، ولاسيما منها المشاريع المائية الجاري انجازها بعدد من مناطق الولاية وعددها 16مشروعا ، منها 11مشروعا بصدد الانجاز والبقية مبرمجة خلال السنة الجارية 2022 والسنة المقبلة 2023، وذلك بكلفة مالية تعادل 28،3 مليون دينار موجهة لفائدة ما يزيد عن 18 الف مواطن ومواطنة من متساكني مناطق كشريدة وبوعواج وبوفرينينة 1و2والسرية والدحرة والعلي وسيدي مشرق والغيران وكاف عباد والمخيش ولوكة وفجة الريح والصخيرة غابات، بمعتمدية سجنان والحمرونية بمعتمدية جومين وحشاد ام الجنة بمعتمدية غزالة والبسباسية بمعتمدية اوتيك ،وسيدي عيسى وغيرها.







كما تناولت الدورة التى اشرف عليها والي بنزرت سمير عبد اللاوي، ابرز الاستعدادات الادارية والتحسيسية والفنية المنجزة بمناسبة الموسم الفلاحي المقبل، وتم خلالها الاشارة الى تقدم انجاز موسم الزراعات الكبرى بنسبة 76 بالمائة لمساحات جملية مبرمجة تعادل 178 الف هكتار و 600، منها 97 ألف هك حبوب، و اجراءات الخطة الوطنية والجهوية المنجزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب على مستوى توفير البذور الممتازة والاسمدة وغيرها من اللوازم وايضا تقدم مواسم الاعلاف والبقول الجافة والزراعات الصناعية ، علاوة على تقدم موسم جني الزيتون الذي تعادل تقديراته 18الف طن من الزيتون، و3600 طن من الزيت حيث بلغ نسق تقدم موسم الجني 40 بالمائة وموسم عصر الزيت حوالي 20 بالمائة .



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وفي ذات السياق صادق المجلس على التقرير الختامي للمرحلة الثانية من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لساحل اقصى الشمال التي تغطي ساحل مناطق بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وسجنان ، والمصادقة على العنوان الاول من ميزانية المجلس لسنة 2023 والتي تقدر ب3،753 مليون دينار، والمصادقة على ايواء اربعة مسنين دون سند عائلي لدى أسر متبنية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للايداع العائلي لكبار السن من فاقدي السند الاسري وتامين مناخ ومحيط عائلي ملائم لهم .



كما تناولت الدورة التى اشرف عليها والي بنزرت سمير عبد اللاوي، ابرز الاستعدادات الادارية والتحسيسية والفنية المنجزة بمناسبة الموسم الفلاحي المقبل، وتم خلالها الاشارة الى تقدم انجاز موسم الزراعات الكبرى بنسبة 76 بالمائة لمساحات جملية مبرمجة تعادل 178 الف هكتار و 600، منها 97 ألف هك حبوب، و اجراءات الخطة الوطنية والجهوية المنجزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب على مستوى توفير البذور الممتازة والاسمدة وغيرها من اللوازم وايضا تقدم مواسم الاعلاف والبقول الجافة والزراعات الصناعية ، علاوة على تقدم موسم جني الزيتون الذي تعادل تقديراته 18الف طن من الزيتون، و3600 طن من الزيت حيث بلغ نسق تقدم موسم الجني 40 بالمائة وموسم عصر الزيت حوالي 20 بالمائة .وفي ذات السياق صادق المجلس على التقرير الختامي للمرحلة الثانية من دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لساحل اقصى الشمال التي تغطي ساحل مناطق بنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية وسجنان ، والمصادقة على العنوان الاول من ميزانية المجلس لسنة 2023 والتي تقدر ب3،753 مليون دينار، والمصادقة على ايواء اربعة مسنين دون سند عائلي لدى أسر متبنية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للايداع العائلي لكبار السن من فاقدي السند الاسري وتامين مناخ ومحيط عائلي ملائم لهم .