تشريعية 2022: انطلاق عملية نقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي الى مخازن الهيئات الفرعية للانتخابات

انطلقت صباح اليوم الخميس عملية نقل المواد الانتخابية من المخزن المركزي بالوردية بتونس العاصمة الى مخازن الهيئات الفرعية للانتخابات بكامل تراب الجمهورية ، وذلك في إطار الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.





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وافاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح صحفي لدى اشرافه على انطلاق هذه العملية، ان توزيع المواد الانتخابية سيتواصل على امتداد ثلاثة ايام تحت اشراف المؤسستين الامنية والعسكرية، لمد جميع الهيئات الفرعية بكافة المعدات اللازمة من صناديق اقتراع واوراق تصويت وحبر ومستلزمات المحاضر.واضاف بوعسكر أن الهيئات الفرعية ستتولى بدورها، توزيع هذه المواد على جميع مراكز الاقتراع، حتى تكون جميع هذه المراكز التي يفوق عددها 11 الف و300 مركزا قد تحصلت عشية يوم 16 ديسمبر على كافة المعدات الانتخابية، وجاهزة لاستقبال المقترعين يوم 17 ديسمبر على الساعة الثامنة صباحا.واشار ان المواد الانتخابية بالنسبة لمراكز الاقتراع في فرنسا وايطاليا، سيتم توزيعها قبل يوم 14 ديسمبر على اعتبار ان التصويت بهذه المراكز يكون ايام 15 و16 و17 ديسمبر.وفي رده على سؤال ل(وات) حول انسحاب عدد من المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة خارج الاجال التي حددتها هيئة الانتخابات، اوضح بوعسكر أنه لا يعتد بهذا الانسحاب ويظل اسم المترشح وصورته ضمن ورقة التصويت، وعلى المترشح أن يعلم الهيئة رسميا بأنه غير معني بنتائج التصويت خصوصا في حال فوزه حتى يتم المرور الى الشخص الذي يليه في عدد الاصوات.وبخصوص الاشكاليات والتعقيدات التي واجهت المترشحين في علاقة بفتح الحساب البنكي الوحيد وسحب المبالغ المالية المخصصة للحملة الانتخابية، أقر بوعسكر بوجود صعوبات في فتح هذه الحسابات منذ انطلاق العملية خاصة على مستوى البنوك التجارية، مشيرا الى انه تم تجاوز هذه الاشكالية بعد مراسلة البنك المركزي في الغرض.واضاف ان الاشكال الحالي مع هذه البنوك تمثل في صعوبات على مستوى تمكين المترشحين من دفتر شيكات ومن بطاقات السحب وامكانية التصرف في التحويلات المالية لصرف المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للمترشحين، مؤكدا أنه تمت يوم امس اعادة مراسلة البنك المركزي في الخصوص، وان المسألة تسير في طريق الحل.ودعا بوعسكر المترشحين الذين يواجهون اشكاليات مع البنوك إلى ان يتوجهوا للبريد التونسي، "لتعاونه وتفهمه كمؤسسة عمومية".وفي جانب اخر،وبخصوص الحملة الانتخابية ، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّه تمت إحالة عشرات المخالفات الانتخابية على النيابة العمومية، مشيرا الى ان التجاوزات تتعلق بخطابات تحريض على الكراهية والعنف الى جانب خطابات ضد هيئة الانتخابات.