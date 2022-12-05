رئيس الجمهورية يزور المعهد الصادقي وقصر الحكومة بالقصبة

زار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الاثنين مقر المعهد الصادقي بساحة القصبة، حيث تولى معاينة وضعية بعض المرافق بهذا الصرح التعليمي، كما تحادث مع الإطار التربوي والإداري حول مكانة هذا المعهد ودوره في تاريخ تونس، والتقى، كذلك، عددا من التلاميذ والأولياء.

وتنقّل رئيس الدولة، إثر ذلك، رفقة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث زار بعض مكونات هذا المبنى التاريخي واطلع على أبرز خصائصه المعمارية والحضارية.









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