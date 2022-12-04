المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس تتوّج بالمرتبة الأولى في الدورة الثانية للمسابقة الوطنية بين طلبة نوادي الجامعات والمعاهد التكنولوجية العليا

توّج مشروع أوليوت (OLIOT ) لطلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، مساء اليوم الأحد، بالمرتبة الأولى، في المسابقة الوطنية بين طلبة نوادي الجامعات والمعاهد التكنولوجية العليا في دورتها الثانية، التي احتضنها القطب التنموي بسوسة المتخصص في الميكاترونيك على امتداد ثلاثة أيام متتالية دون توقف.

والت المرتبة الثانية للمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عن مشروع OWL4 ، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل عن مشروع ARENAS





وقد دارت هذه المسابقة التي انتظمت ببادرة من مركز أورونج للتطوير والإبتكار الرقمي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع القطب التنموي بسوسة المتخصص في الميكاترونيك، حول موضوع "الجيل الرابع للصناعة وذلك بمشاركة 60 طالبا جامعيا من المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة والمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل يدرسون في عدة اختصاصات، موزعين على 12 فريقا".

وتنافس المشاركون لإنجاز وتصميم حلول مبتكرة تلبي أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وذلك تحت إشراف وتاطير أساتذة وخبراء ومختصين من مختلف الاختصاصات في مجال الابتكار والتطوير الرقمي وريادة الأعمال

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وتندرج الدورة الثانية من المسابقة الوطنية بين طلبة نوادي الجامعات والمعاهد العليا للتكنولوجيا وفق بلاغ صادر عن المنظمين في إطار التعاون الثنائي المشترك بين مركز أورنج للتطوير والإبتكار الرقمي (ODC) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الهادف إلى تطوير مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم وإعدادهم للوظائف الرقميّة والمهن المستقبلية

ويكرس مركز أورنج تونس للتطوير الرقمي والإبتكار بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) جهودهما وخبرتهما في مرافقة ودعم تشغيلية الشبان وحاملي الشهائد العليا، ويقدّمان العديد من البرامج التي يتم تنفيذها حول التطوير الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والابتكار، بهدف استكمال ودعم المسار التكويني للشبان لا سيما في مختلف الجهات وتطوير مهاراتهم وكذلك تشجيعهم وتعزيز قدراتهم المعرفية في مجالات ريادة الأعمال المعتمدة علي التكنولوجيا الرقمية.





وقد دارت هذه المسابقة التي انتظمت ببادرة من مركز أورونج للتطوير والإبتكار الرقمي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع القطب التنموي بسوسة المتخصص في الميكاترونيك، حول موضوع "الجيل الرابع للصناعة وذلك بمشاركة 60 طالبا جامعيا من المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة والمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل يدرسون في عدة اختصاصات، موزعين على 12 فريقا".وتنافس المشاركون لإنجاز وتصميم حلول مبتكرة تلبي أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وذلك تحت إشراف وتاطير أساتذة وخبراء ومختصين من مختلف الاختصاصات في مجال الابتكار والتطوير الرقمي وريادة الأعمالوتندرج الدورة الثانية من المسابقة الوطنية بين طلبة نوادي الجامعات والمعاهد العليا للتكنولوجيا وفق بلاغ صادر عن المنظمين في إطار التعاون الثنائي المشترك بين مركز أورنج للتطوير والإبتكار الرقمي (ODC) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الهادف إلى تطوير مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم وإعدادهم للوظائف الرقميّة والمهن المستقبليةويكرس مركز أورنج تونس للتطوير الرقمي والإبتكار بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) جهودهما وخبرتهما في مرافقة ودعم تشغيلية الشبان وحاملي الشهائد العليا، ويقدّمان العديد من البرامج التي يتم تنفيذها حول التطوير الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والابتكار، بهدف استكمال ودعم المسار التكويني للشبان لا سيما في مختلف الجهات وتطوير مهاراتهم وكذلك تشجيعهم وتعزيز قدراتهم المعرفية في مجالات ريادة الأعمال المعتمدة علي التكنولوجيا الرقمية.