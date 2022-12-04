بن عروس: قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة العموم برادس

ببادرة من عدد من مكونات المجتمع المدني وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للصحة ببن عروس، انتظمت اليوم الاحد بدار الجمعيات "مية الجريبي" برادس قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المنتفعين بالخدمات الوافدين على القافلة من مختلف الفئات العمرية.





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وقد تولى الاطباء المتطوعون بالمناسبة تقديم خدمات صحية متنوعة شملت طب الشيخوخة، وطب العيون، وطب الأسنان الى جانب فحص مرض السكري، وقيس ضغط الدم، والكشف المبكر لسرطان الثدي.وفي تصريح لمراسلة ( وات ) بالجهة قالت رئيسة "نادي سكرة ياسمين" (تابع لليونس كلوب)، فايقة بن عاقلة درويش ان هذه القافلة التي تنتظم بالتعاون بين جمعيتها وعدد من نشطاء المجتمع المدني على غرار جمعية المتقاعدين برادس وجمعية قدماء معهد منجيل تهدف اساسا الى تقديم خدمات صحية للعموم من مختلف الاعمار والفئات وإرشادهم وتوجيهم الى المستشفيات في صورة وجود مرض او ضرورة لاجراء فحوصات معمقة او تحاليل وغيرها.وأضافت بن عاقلة انه الى جانب الخدمات الطبية المقدمة على عين المكان فإنه سيتم توزيع نظارات طبية على مستحقيها وآلات لقيس مرض السكري.ومن جانبه قال رئيس جمعية المتقاعدين برادس علي السليتي، ان جمعيته دابت على تنظيم مثل هذه التظاهرات لفائدة كبار السن لما يتطلبه وضعهم في بعض الحالات من متابعة دقيقة ومستمرة لصحتهم، مؤكدا انفتاح الجمعية على بقية مكونات المجتمع المدني والتعاون من اجل حماية صحة الجميع.