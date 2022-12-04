بن عروس: قافلة طبية متعددة الاختصاصات لفائدة العموم برادس


Publié le Dimanche 04 Decembre 2022 - 22:36 قراءة: 1 د, 8 ث
      
ببادرة من عدد من مكونات المجتمع المدني وبالتعاون مع المندوبية الجهوية للصحة ببن عروس، انتظمت اليوم الاحد بدار الجمعيات "مية الجريبي" برادس قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة المنتفعين بالخدمات الوافدين على القافلة من مختلف الفئات العمرية.


وقد تولى الاطباء المتطوعون بالمناسبة تقديم خدمات صحية متنوعة شملت طب الشيخوخة، وطب العيون، وطب الأسنان الى جانب فحص مرض السكري، وقيس ضغط الدم، والكشف المبكر لسرطان الثدي.

..

.

وفي تصريح لمراسلة ( وات ) بالجهة قالت رئيسة "نادي سكرة ياسمين" (تابع لليونس كلوب)، فايقة بن عاقلة درويش ان هذه القافلة التي تنتظم بالتعاون بين جمعيتها وعدد من نشطاء المجتمع المدني على غرار جمعية المتقاعدين برادس وجمعية قدماء معهد منجيل تهدف اساسا الى تقديم خدمات صحية للعموم من مختلف الاعمار والفئات وإرشادهم وتوجيهم الى المستشفيات في صورة وجود مرض او ضرورة لاجراء فحوصات معمقة او تحاليل وغيرها.

وأضافت بن عاقلة انه الى جانب الخدمات الطبية المقدمة على عين المكان فإنه سيتم توزيع نظارات طبية على مستحقيها وآلات لقيس مرض السكري.
..
...

ومن جانبه قال رئيس جمعية المتقاعدين برادس علي السليتي، ان جمعيته دابت على تنظيم مثل هذه التظاهرات لفائدة كبار السن لما يتطلبه وضعهم في بعض الحالات من متابعة دقيقة ومستمرة لصحتهم، مؤكدا انفتاح الجمعية على بقية مكونات المجتمع المدني والتعاون من اجل حماية صحة الجميع.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257871



World cup
  16:00 France - Pologne 3-1
  20:00 Angleterre - Senegal 3-0

En continu...

Toutes les news...
الأحد 04 ديسمبر 2022 | 10 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:16 07:16 05:44
Babnet
Babnet21° Babnet % 81 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-922°-1022°-1520°-1322°-13
  • Avoirs en devises
    21646,0

  • (2 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,35717 DT        1$ =3,19563 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 dec)   986,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   