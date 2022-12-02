سيارات التاكسي الجماعي بحساب المقعد تشرع في تطبيق ااسعار جديدة وفق المسافة بداية من منتصف ديسمبر الجاري

تشرع وزارة النقل والتجارة في تطبيق تعريفة جديدة النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات "التاكسي" الجماعي بحساب المقعد





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وأوضحت الوزارتان في مقرر صدر، الخميس، ان المسافات التي لا تتجاوز خمسة كيلومترات: 750 مليما التي تزيد عن خمسة كيلومترات دون تجاوز تسعة كيلومترات: 850 مليما.وسيدفع الراكب القاطع لمسافات تزيد عن تسعة كيلومترات دون تجاوز اثنتي عشر كيلومترا 1150 مليما فيما يكلف قطع المسافات التي تزيد عن اثنتي عشر كيلومترات دون تجاوز خمسة عشر كيلومترا 1250 مليما.وتكلف المسافات التي تزيد عن خمسة عشر كيلومترا دون تجاوز تسعة عشر كيلومترا دينار و 650 مليما في حين تتطلب المسافات التي تزيد عن تسعة عشر كيلومترا دون تجاوز إثنين وعشرين كيلومترا ديناران و 150 مليما اما المسافات التي تزيد عن إثنين وعشرين كيلومترا دون تجاوز سبعة وعشرين كيلومترا ديناران و 300 مليماوسيدفع الراكب الذي يقطع المسافات التي تزيد عن سبعة وعشرين كيلومترا، 86 مليما للبقعة الكيلومترية الواحدة وتكلف الطرود كبيرة الحجم التي يفوق أحد أبعادها 45 سنتمترا و يفوق وزنها 10 كلغ 1000 مليم عن كل قطعة.