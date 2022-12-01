بنزرت: الميناء الترفيهي " كاب 3000" يستقبل اليوم الباخرة الإيكولوجية العالمية "بلاستيك اوديسي"

أفاد قائد الميناء الترفيهي "كاب 3000" ببنزرت، محمد علي عمار، بأن الباخرة الايكولوجية العالمية "بلاستيك أوديسي" سترسو عشية اليوم بالميناء الترفيهي.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن الباخرة تقلّ حوالي 20 شخصا من بينهم 12 خبيرا في المجال البيئي وفي تثمين النفايات البلاستيكية، وستقيم في الحوض المائي للميناء الترفيهي وبالمنطقة قرابة أسبوعين سيتولى خلالهما الفريق الناشط بالباخرة تقديم برامج تكوينية في مجال الاقتصاد الدائري، وفي كيفية الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من النفايات البلاستيكية بطريقة علمية وعملية، من شأنها رفع درجات اليقظة والوعي بخصوص التداعيات السلبية للبلاستيك، وسبل تثمينه في مجالات تنموية وتشغيلية.





وسيتولى الفريق أيضا تقديم دروس وبرامج بيداغوجية للناشئة من خلال تنظيم زيارات مفتوحة يومي 9 و12 ديسمبر لفائدة التلاميذ ومعرض لابرز أنشطة الفريق العامل على متن الباخرة، وفق ذات المصدر.

وأكّد قائد الميناء الترفيهي أن مصالح الميناء تولت تهيئة كافة الظروف والاستعدادات الواجبة لرسو واستقبال الباخرة بالميناء الترفيهي وغيرها من الإجراءات القانونية لبقية الأطراف المسؤولة.

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وأوضح أن برنامج أنشطة الباخرة الايكولوجية " بلاستيك اوديسي" يتضمّن زيارة 30 بلدا على مدى 3 سنوات، حيث انطلقت منذ يوم غرة أكتوبر الفارط من ميناء مارسيليا بفرنسا، ومرت بعده بميناء بيروت بلبنان، فميناء الإسكندرية بمصر، قبل التوجّه للميناء الترفيهي ببنزرت ومنه في اتجاه أحد موانئ الجزائر وغيرها من الموانئ والدول المتوسطيّة.

يشار إلى أن الباخرة الايكولوجية والعالمية "بلاستيك أوديسي" يبلغ طولها 39 متر وعرضها 9.4 متر وتلقب "بسفير وحامي المحيط"، وتضمّ ورشة ومخبرا حديثا في كيفية الحدّ من مخاطر البلاستيك، وفضاء علميّ في كيفية رسكلة النفايات البلاستيكية وتدويرها لانشاء مشاريع صغرى في المجال، علاوة على آليات حديثة وتجهيزات معتمدة في الاقتصاد الدائري، وغيرها من الفضاءات التي سيتعرف عليها زوار ها بالميناء الترفيهي "كاب 3000" ببنزرت.



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وسيتولى الفريق أيضا تقديم دروس وبرامج بيداغوجية للناشئة من خلال تنظيم زيارات مفتوحة يومي 9 و12 ديسمبر لفائدة التلاميذ ومعرض لابرز أنشطة الفريق العامل على متن الباخرة، وفق ذات المصدر.وأكّد قائد الميناء الترفيهي أن مصالح الميناء تولت تهيئة كافة الظروف والاستعدادات الواجبة لرسو واستقبال الباخرة بالميناء الترفيهي وغيرها من الإجراءات القانونية لبقية الأطراف المسؤولة.وأوضح أن برنامج أنشطة الباخرة الايكولوجية " بلاستيك اوديسي" يتضمّن زيارة 30 بلدا على مدى 3 سنوات، حيث انطلقت منذ يوم غرة أكتوبر الفارط من ميناء مارسيليا بفرنسا، ومرت بعده بميناء بيروت بلبنان، فميناء الإسكندرية بمصر، قبل التوجّه للميناء الترفيهي ببنزرت ومنه في اتجاه أحد موانئ الجزائر وغيرها من الموانئ والدول المتوسطيّة.يشار إلى أن الباخرة الايكولوجية والعالمية "بلاستيك أوديسي" يبلغ طولها 39 متر وعرضها 9.4 متر وتلقب "بسفير وحامي المحيط"، وتضمّ ورشة ومخبرا حديثا في كيفية الحدّ من مخاطر البلاستيك، وفضاء علميّ في كيفية رسكلة النفايات البلاستيكية وتدويرها لانشاء مشاريع صغرى في المجال، علاوة على آليات حديثة وتجهيزات معتمدة في الاقتصاد الدائري، وغيرها من الفضاءات التي سيتعرف عليها زوار ها بالميناء الترفيهي "كاب 3000" ببنزرت.