وزيرة المالية تناقش إجراءات مشروع قانون المالية 2023 مع "كوناكت" والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

مثل مشروع قانون المالية لسنة 2023 والصعوبات المالية التي تعترض المؤسسات التونسية محور لقاء جمع وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، برئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، "كوناكت"، طارق الشريف ووفدا من ممثليها، وفق بلاغ نشرته الوزارة مساء امس الثلاثاء.





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وتم خلال هذا اللقاء مناقشة الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023، كما تم التطرق الى الحلول الممكنة لدعم المؤسسات المتضررة من تراجع النشاط الاقتصادي جراء تداعيات الأزمة الوبائية والحرب الروسية الأوكرانية وأهم المقترحات لمعاضدة المؤسسات المنتجة وتشجيع الاستثمار.و أكد الشريف بالمناسبة أهمية دعم مجهودات الاستثمار في مجال القطاعات الاستراتيجية لدورها الحيوي في تنشيط الاقتصاد والاستثمار في مشاريع الطّاقات المتجدّدة والبديلة والانتفاع بالتشجيعات التي توفرها الدولة لضمان الأمن الطاقي داعيا الى فتح المجال الجوي للسماء المفتوحة لإنعاش السياحة ودعم قطاع النقل الجوي.والتقت وزيرة المالية في نفس الاطار، بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وناقشوا أهمّ الإجراءات الجبائيّة المقترح إدراجها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.وتطرق الاجتماع الى جملة من المسائل المتعلّقة بالظرف الاقتصادي الداخلي والعالمي والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الاقتصاديّة في الظرف الراهن.وابرز ماجول أهمية وضع الآليات الضرورية للمحافظة على ديمومة المؤسسة ودعم القدرة التنافسية لمختلف قطاعات الإنتاج في ظل مناخ عالمي صعب. كما أكّد ضرورة تشجيع استعمال الطاقات البديلة كالهيدروجين الأخضر في ظرف عالمي يتسم بارتفاع مشط في أسعار الطاقة.وأكّدت وزير المالية، في هذا السياق، أنّ الأحكام التي تضمّنها مشروع قانون الماليّة تهدف إلى تكريس العدالة الجبائيّة من خلال توسيع قاعدة الضريبة وإحكام توزيع العبء الجبائي بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين، مشيرة إلى أنّ مشروع القانون يتضمّن جملة من الإجراءات التي تندرج في إطار برنامج إصلاح المنظومة الجبائية والتصدّي للتهرّب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.وشددت من جهة أخرى، على أهمية تعزيز التواصل والعمل المشترك بين كلّ الأطراف المتداخلة من أجل تطوير مناخ الأعمال وتحسين الإجراءات وتيسير الخدمات لفائدة المؤسسة الاقتصادية.