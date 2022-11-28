زهية جويرو رئيسة لجنة تنظيم الدّورة 37 لمعرض تونس الدّولي للكتاب


Publié le Lundi 28 Novembre 2022 - 20:07 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية اليوم عن تكليف المديرة العامة لمعهد تونس للترجمة الدكتورة زهية جويرو برئاسة لجنة تنظيم الدورة 37 لمعرض تونس الدولي للكتاب.


وبعد غيابه العام الحالي، يسجل معرض تونس الدولي للكتاب عودته للانتظام في موعده السنوي المعتاد في السابق (في شهر أفريل) وذلك 28 أفريل إلى 07 ماي 2023 بقصر المعارض بالكرم، بعد أن شهد خلال الدورات السابقة تنظيمه خلال شهر نوفمبر.

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والدكتورة زهية جويرو باحثة تونسية متخصّصة في الدراسات الإسلامية والحضارية وأستاذة جامعية في كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وتدير حالياً معهد تونس للترجمة. ومن مؤلّفاتها "الإسلام الشعبي" (2007)، و"القصاص في النصوص المقدّسة: قراءة تاريخية" (2007)، و"مؤسّسة الإفتاء بين سياج المذهب وإكراهات التاريخ" (2014)، و"الوأد الجديد: مقالات في الفتوى وفقه النساء" (2020).

وتتولى جويرو رئاسة لجنة تنظيم الدورة العام المقبل، بحسب بلاغ الوزارة، بعد أن كانت الدورات السابقة يشرف عليها مدير، وقد تولى إدارة الدورة السابقة الدكتور مبروك المناعي.

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