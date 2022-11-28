راشد الغنوشي يمثل أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب على خلفية قضية شبكات التسفير

يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ،اليوم الاثنين أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، في قضية ما يعرف بشبكات التسفير الى بؤر التوتر.





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وقد تجمع صباح اليوم عدد من أنصار حركة النهضة وقيادييها، في محيط القطب القضائي لمكافحة الارهاب للتعبير عن دعمهم لرئيس الحركة.ومن جهته، أكد نور الدين البحري القيادي بالحركة في تصريح اعلامي "أن راشد الغنوشي يحترم القضاء ويمتثل له، رغم أن مثوله مجددا أمام قطب مكافحة الارهاب يعتبر حلقة جديدة من محاولات الهاء الرأي العام عن القضايا الحقيقية ".وأضاف البحيري أن راشد الغنوشي "يمثل أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في حالة سراح، وأن ملف القضية خال من كل ادانة له" .وتجدر الاشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف، كان أكد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء أن ملف قضية ما يعرف بالتسفير لبؤر التوتر تضم أكثر من 800 متهما.وكان راشد الغنوشي وعدد من قياديي حركة النهضة مثلوا نهاية شهر سبتمبر المنقضي أمام فرقة مكافحة الارهاب ببوشوشة في قضية ملف التسفير الى بؤر التوتر ، كما قررت اثر ذلك النيابة العمومية احالتهم على القطب القضائي لمكافحة الارهاب لاستنطاقهم.