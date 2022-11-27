ملتقى علمي لتثمين مختلف الدراسات العلمية المنجزة في محيط بحيرة بنزرت

نظمت وحدة التصرف حسب الاهداف المكلفة بانجاز المشروع المندمج لتطهير منطقة بحيرة بنزرت، الاحد، ملتقى علميا لعرض وتثمين مختلف الدراسات والبحوث العلمية المنجزة حول بحيرة بنزرت الكبرى.





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وقالت رئيسة وحدة التصرف حسب الاهداف المكلفة بانجاز مشروع برنامج ازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت، ذكرى الغربي، ان هذا الملتقى يندرج ضمن سلسلة من الانشطة والبرامج التي حرصت وحدة التصرف على تنظيمها في اطار الاحتفال "بيوم المتوسط" غدا الاثنين.واضافت الغربي ان الملتقى العلمي لنهار اليوم سبقته ملتقيات متنوعة انطلقت ننذ بداية الشهر الجاري بتنظيم ملتقى حول سبل التصرف الرشيد في النفايات الصناعية الخطرة وملتقى الاقتصادات المستدامة وهي الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق والاقتصاد الدائري وبرامج تثمين المياه المعالجة ،ختمت بتنظيم ورشات موسعة حول ما انحز من مشاريع وبرامج من شانها تحسين مردودية بحيرة بنزرت .ولاحظ المصدر ذاته ان ادارة وحدة التصرف حسب الاهداف ارادت من خلال الملتقى العلمي لنهار اليوم مزيد تشريك الاسرة العلمية والباحثين في المجهود الجماعي المنجز حول بحيرة بنزرت وسبل استدامتها ،من خلال اقتراح حلول من قبل الباحثين لمجمل الاشكاليات العالقة وتدوينها في برنامج عملي للنهوض اكثر فاكثر بالبحيرة .واشارت الى ان مجمل الانشطة المنجزة خلال الشهر الجاري ستختتم يوم غد بمناسبة احياء "يوم المتوسط" وعرض ملخص عملي وبرنامج متفاعل مع مقترحات كل الاطراف والهياكل الرسمية والمجتمعية في اطار استظامة البحيرة .ومن جانبه بين الكاتب العام للولاية اهمية مشروع البرنامج المندمج لازالة التلوث عن منطقة بحيرة بنزرت البالغ تكلفته المالية حوالي 270 مليون دينار (80 مليون يورو)، والاهداف التنموية والاجتماعية الكبرى لكافة عناصره .واضاف ان السلط الجهوية ببنزرت بالتنسيق مع وزارة الاشراف ووحدة التصرف حسب الاهداف حريصون على تفعيل انجاز مختلف تلك العناصر ومنها عنصر التطهير الذي سيتم بداية من شهر ديسمبر المقبل اعلان طلب العروض بشان الشبكات ، بينما بشان ازالة التلوث الصناعي تسير مختلف اجراءات الانجاز الاداري والفني وفق الاجراءات وغيرها من العناصر .وابرز من جانبه المدير العام للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة، هادي الشبيلي، ما توليه الوزارة من اهمية لبحيرة بنزرت وكامل المنطقة لاستكمال منظومة ازالة أتلوث بها والدور المحوري للخبراء والباحثين الجامعيين واهل العلم ضمن تلك المنظومة .يذكر ان البرنامج العام للملتقى تضمن عرضا قيما لعدد من الدراسات والبرامج العلمية المنجزة من قبل الباحثين الجامعيين والخبراء في المجال البيئي، علاوة على تقييم علمي لواقع الامور البيئية بالبحيرة والاجراءات الكفيلة بضمان استدامتها .